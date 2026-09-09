Curier Județean

Foto | Șase locuințe nZEB în zona Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Primăria a lansat licitația pentru proiectare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Șase locuințe nZEB în zona Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Primăria a lansat licitația pentru proiectare

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat procedura de achiziție publică pentru serviciile de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, în vederea construirii unui ansamblu de 6 locuințe sociale individuale de tip înșiruit. Proiectul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027 și din bugetul local.

Beneficiari vor fi aproximativ 33 de persoane vulnerabile (familii extinse de până la 6 membri per unitate locativă).

Specificații tehnice și arhitecturale

*Configurație locuințe:

-Regim de înălțime Parter + Mansardă (P+M)

Fiecare unitate locativă va dispune de 4 camere (Parter: hol, baie, bucătărie, living cu loc de luat masa, spațiu tehnic; Mansardă: 3 dormitoare și baie).

Fiecare locuință va avea acces individual, teren/grădină proprie și un loc de parcare.

*Performanță energetică și sustenabilitate:

-Clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).

-Dotare cu pompe de căldură și panouri fotovoltaice.

-Structură recomandată prin S.F.: cadru din lemn prefabricat (Timber Frame) pe radier din beton armat.

-Respectarea principiilor europene DNSH (Do No Significant Harm) și imunizare la schimbări climatice.

Detaliile procedurii de achiziție publică

*Autoritate contractantă: Municipiul Alba Iulia.

*Tip procedură: Achiziție directă.

*Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut (în condițiile respectării tuturor cerințelor din caietul de sarcini).

*Termen limită pentru depunerea ofertelor: 16 septembrie 2026 (la Registratura Primăriei sau prin e-mail la [email protected].

*Garanție de bună execuție: 5% din valoarea totală a contractului (fără TVA.

Termene de execuție a serviciilor de proiectare

*Faza 1 (DTAC + DTOE + obținere autorizație de construire și avize): 45 de zile calendaristice de la ordinul de începere.

*Faza 2 (proiect tehnic – PT + detalii de execuție – DE + caiete de sarcini – CS): 30 de zile calendaristice de la ordinul de începere aferent.

*Faza 3 (asistență tehnică pe durata lucrărilor): Pe toată durata execuției (estimată la maximum 20 de luni) până la recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv predarea documentației as-built și a certificatului de performanță energetică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

9 septembrie 2026

De

Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată Spitalul Municipal Aiud se pregătește să facă un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii sale medicale prin derularea unei proceduri de achiziție publică de o importanță majoră pentru comunitatea locală. Prin intermediul platformei SEAP, unitatea sanitară a lansat, în 9 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tur cu bicicleta în jurul unui oraș din Alba: Când va avea loc și cum poți participa

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

9 septembrie 2026

De

Tur cu bicicleta în jurul unui oraș din Alba: Când va avea loc și cum poți participa Cugirul se pregătește pentru o nouă întâlnire cu natura, mișcarea și comunitatea. Iubitorii de ciclism sunt invitați să participe, sâmbătă, 19 septembrie 2026, la Turul cu bicicleta în jurul Cugirului, eveniment organizat de MTB Cugir, cu sprijinul Primăriei […]

Citește mai mult

Curier Județean

9 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

9 septembrie 2026

De

9 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 9 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult