Foto | Șase locuințe nZEB în zona Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Primăria a lansat licitația pentru proiectare

Șase locuințe nZEB în zona Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Primăria a lansat licitația pentru proiectare

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat procedura de achiziție publică pentru serviciile de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, în vederea construirii unui ansamblu de 6 locuințe sociale individuale de tip înșiruit. Proiectul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027 și din bugetul local.

Beneficiari vor fi aproximativ 33 de persoane vulnerabile (familii extinse de până la 6 membri per unitate locativă).

Specificații tehnice și arhitecturale

*Configurație locuințe:

-Regim de înălțime Parter + Mansardă (P+M)

Fiecare unitate locativă va dispune de 4 camere (Parter: hol, baie, bucătărie, living cu loc de luat masa, spațiu tehnic; Mansardă: 3 dormitoare și baie).

Fiecare locuință va avea acces individual, teren/grădină proprie și un loc de parcare.

*Performanță energetică și sustenabilitate:

-Clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).

-Dotare cu pompe de căldură și panouri fotovoltaice.

-Structură recomandată prin S.F.: cadru din lemn prefabricat (Timber Frame) pe radier din beton armat.

-Respectarea principiilor europene DNSH (Do No Significant Harm) și imunizare la schimbări climatice.

Detaliile procedurii de achiziție publică

*Autoritate contractantă: Municipiul Alba Iulia.

*Tip procedură: Achiziție directă.

*Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut (în condițiile respectării tuturor cerințelor din caietul de sarcini).

*Termen limită pentru depunerea ofertelor: 16 septembrie 2026 (la Registratura Primăriei sau prin e-mail la [email protected].

*Garanție de bună execuție: 5% din valoarea totală a contractului (fără TVA.

Termene de execuție a serviciilor de proiectare

*Faza 1 (DTAC + DTOE + obținere autorizație de construire și avize): 45 de zile calendaristice de la ordinul de începere.

*Faza 2 (proiect tehnic – PT + detalii de execuție – DE + caiete de sarcini – CS): 30 de zile calendaristice de la ordinul de începere aferent.

*Faza 3 (asistență tehnică pe durata lucrărilor): Pe toată durata execuției (estimată la maximum 20 de luni) până la recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv predarea documentației as-built și a certificatului de performanță energetică.

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