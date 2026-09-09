Când intră primele burse școlare în anul școlar 2026-2027: Banii pentru bursele sociale se dau abia în noiembrie. Ce se întâmplă cu bursele de merit, tehnologice și cele pentru mame minore

Elevii au început cursurile noului an școlar, iar una dintre întrebările importante pentru părinți este când intră bursele 2026-2027. Potrivit metodologiei de acordare a burselor aflate în vigoare, plata se face lunar, însă prima plată din noul an școlar are un calendar diferit.

Regula generală este că bursele se plătesc în data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Pentru începutul anului școlar există însă o excepție: drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie sunt plătite împreună, în data de 20 noiembrie.

Pentru anul școlar 2026-2027, Ministerul Educației și Cercetării a publicat, la 17 august 2026, un proiect de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 732/2025. Până la adoptarea unei eventuale noi hotărâri, calendarul prevăzut de metodologia aflată în vigoare rămâne reperul oficial pentru plata burselor.

Când intră bursa socială în septembrie 2026

Elevii care beneficiază de bursă socială nu ar trebui să se aștepte la plata acesteia în luna septembrie. Conform metodologiei în vigoare, prima plată pentru anul școlar este programată la 20 noiembrie și va include drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie. Printre beneficiari se află elevii proveniți din familii cu venituri reduse, elevii cu unul sau ambii părinți decedați, cei aflați în plasament sau în alte situații de protecție specială, precum și elevii cu anumite afecțiuni medicale.

Bursa socială se acordă la cerere. Pentru obținerea ei, părinții sau reprezentanții legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori, trebuie să depună documentele necesare la secretariatul școlii în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

În anul școlar precedent, cuantumul bursei sociale a fost de 300 de lei pe lună. Pentru anul școlar 2026-2027, Ministerul Educației a publicat un proiect de modificare a metodologiei, iar cuantumurile și eventualele schimbări trebuie raportate la forma finală a actului normativ.

Este important și faptul că bursa socială poate fi cumulată cu bursa de merit.

Când se trimit listele cu elevii propuși pentru bursa de merit

Bursa de merit nu este acordată pe baza unei cereri depuse de părinți. Lista elevilor eligibili este întocmită la nivelul clasei, la propunerea profesorului diriginte, și este transmisă secretariatului unității de învățământ.

Pentru elevii din clasele a VI-a până la a XII-a, lista cu elevii propuși pentru bursa de merit trebuie transmisă în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Cum anul școlar 2026-2027 a început în 7 septembrie 2026, termenul de 25 de zile calendaristice se împlinește la 1 octombrie 2026.

Ulterior, prima listă de beneficiari din anul școlar trebuie transmisă de unitatea de învățământ către inspectoratul școlar până la 20 octombrie. Inspectoratul transmite mai departe Ministerului Educației și Cercetării numărul de beneficiari, pe tipuri de burse, până la 25 octombrie.

Bursa de merit se acordă, potrivit metodologiei, pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, cu condiția obținerii unei medii generale de cel puțin 9,00. Sunt incluși și elevii care au aceeași medie cu ultimul beneficiar rezultat în urma aplicării procentului de 15%.

Pentru clasa a V-a există un calendar diferit. Lista beneficiarilor se stabilește în luna ianuarie, după calcularea mediei obținute în primele două intervale de cursuri, iar plata începe din luna februarie pentru drepturile aferente lunii ianuarie.

În metodologia pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul bursei de merit a fost stabilit la 450 de lei pe lună. Ministerul Educației a pus în consultare publică în august 2026 un proiect care modifică metodologia pentru anul școlar 2026-2027.

Când intră alte tipuri de burse

Pe lângă bursa de merit și bursa socială, elevii pot beneficia de bursă tehnologică și de bursa destinată sprijinirii reintegrării școlare a mamelor minore.

Bursa tehnologică este destinată elevilor din învățământul profesional. Și în acest caz, propunerea beneficiarilor este făcută de profesorul diriginte, fără să fie necesară depunerea unei cereri. Lista elevilor propuși trebuie transmisă în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit și cu bursa socială.

Pentru mamele minore, bursa este destinată elevelor reintegrate într-o unitate de învățământ, care urmează cursurile la zi și au copii în întreținere. Pentru acordarea acesteia este necesară depunerea unei cereri și a documentelor prevăzute de metodologie.

În ceea ce privește plata, regula generală este aceeași: bursele se plătesc lunar, în data de 20, pentru luna precedentă. Prima plată a anului școlar este însă o excepție. Conform metodologiei în vigoare, plata drepturilor aferente lunilor septembrie și octombrie se face la 20 noiembrie.

Așadar, pentru întrebarea „când intră bursele 2026-2027?”, primul termen important este 20 noiembrie 2026. Conform metodologiei aflate în vigoare, aceasta este data la care ar urma să fie plătite împreună bursele aferente lunilor septembrie și octombrie.

După această primă plată, regula este ca bursele să fie achitate lunar, în data de 20, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 este zi nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară.

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