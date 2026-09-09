Ce prevede regulamentul revizuit de cazare în căminele studențești din Alba Iulia: Cine beneficiază de cazare gratuită. Pentru ce motiv poți fi exclus din cămin
Ce prevede regulamentul revizuit de cazare în căminele studențești din Alba Iulia: Cine beneficiază de cazare gratuită. Pentru ce motive poți fi exclus din cămin
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a aprobat, în ședința din 4 septembrie 2026, o formă revizuită a Regulamentului privind cazarea, organizarea și funționarea căminelor studențești.
Noul cadru normativ reglementează în detaliu condițiile de cazare, criteriile de repartizare, facilitățile sociale, regulile de ordine interioară și măsurile stricte de prevenire a incendiilor.
Cererile de cazare se depun exclusiv online pe platforma oficială uab.ro (secțiunea „Cazări cămine”) în perioada iulie – septembrie. Repartizarea pe cămine se realizează computerizat pe baza unui algoritm care aplică normele regulamentului. Studenții repartizați trebuie să se cazeze efectiv în maximum 3 zile de la începerea anului universitar. Neprezentarea nejustificată duce la pierderea locului și redistribuirea acestuia.
Conform art. 8.1 din regulament, în Căminul nr. 2 (finanțat/reabilitat prin PNRR) sunt alocate minimum 99 de locuri studenților proveniți din medii socio-economice defavorizate sau categorii vulnerabile. Categoriile eligibile includ beneficiarii de burse sociale, studenții din localități din Munții Apuseni sau zone defavorizate, precum și studenții cu domiciliul stabil în mediul rural.
Cine beneficiază de cazare gratuită
Potrivit regulamentului, de cazare gratuită în cămine beneficiază:
*Studenții orfani de ambii părinți sau proveniți din case de tip familial / centre de plasament;
*Copiii personalului activ sau pensionat din sistemul de învățământ;
*Copiii din familii monoparentale;
*Studenții din grupuri defavorizate conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011.
Reducere de 50% la cazare, dar și la masă, primesc studenții cu grad de handicap grav sau accentuat.
Ore de liniște 24/24 ore în sesiuni
Orele de liniște prevăzute în regulament sun zilnic între 23:00 și 07:00.
Regimul este „draconic” din acest punct de vedere în perioada sesiunilor de examene
Concret, în timpul sesiunilor de examene, liniștea este obligatorie 24/24 ore.
Gradația sancțiunilor disciplinare pentru studenții căminiști
Regulamentul prevede și o gradație a sancțiunilor disciplinare pentru studenții căminiști.
Astfel, sunt reglementate:
*Avertisment (pentru mizerie, fumat, deranjarea liniștii, deteriorări minore);
*Excludere din cămin pentru 6 luni (un semestru) sau 1 an universitar;
*Excludere definitivă din căminele UAB (pentru abateri grave/repetate);
*Exmatriculare din Universitate (pentru prejudicii materiale sau morale grave)
foto: Căminul nr. 5 UAB (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Când intră primele burse școlare în anul școlar 2026-2027: Banii pentru bursele sociale se dau abia în noiembrie. Ce se întâmplă cu bursele de merit, tehnologice și cele pentru mame minore
Când intră primele burse școlare în anul școlar 2026-2027: Banii pentru bursele sociale se dau abia în noiembrie. Ce se întâmplă cu bursele de merit, tehnologice și cele pentru mame minore Elevii au început cursurile noului an școlar, iar una dintre întrebările importante pentru părinți este când intră bursele 2026-2027. Potrivit metodologiei de acordare a […]
Ministerul Sănătății a anunțat că achiziția de vaccin împotriva tuberculozei a fost anulată. Furnizorul a greșit prețul produsului
Ministerul Sănătății a anunțat că achiziția de vaccin împotriva tuberculozei a fost anulată. Furnizorul a greșit prețul produsului Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, anularea procedurii de achiziție pentru vaccinul BCG, utilizat pentru prevenirea formelor severe de tuberculoză la copii. Procedura a fost anulată pentru că furnizorul a greșit prețul produsului. Potrivit Ministerului Sănătății, procedura de […]
Procesul lui Călin Georgescu și al grupării mercenarului Horațiu Potra a început cu o amânare: Când a fost stabilit următorul termen
Procesul lui Călin Georgescu și al grupării mercenarului Horațiu Potra a început cu o amânare: Când a fost stabilit următorul termen Procesul în care Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost amânat pentru 28 septembrie de Curtea de Apel București. La acest […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când intră primele burse școlare în anul școlar 2026-2027: Banii pentru bursele sociale se dau abia în noiembrie. Ce se întâmplă cu bursele de merit, tehnologice și cele pentru mame minore
Când intră primele burse școlare în anul școlar 2026-2027: Banii pentru bursele sociale se dau abia în noiembrie. Ce se...
Ce prevede regulamentul revizuit de cazare în căminele studențești din Alba Iulia: Cine beneficiază de cazare gratuită. Pentru ce motiv poți fi exclus din cămin
Ce prevede regulamentul revizuit de cazare în căminele studențești din Alba Iulia: Cine beneficiază de cazare gratuită. Pentru ce motive...
Știrea Zilei
Poluare cu formaldehidă la Sebeș: Două firme, din industria prelucrării lemnului și cea chimică, alături de doi responsabili de mediu, trimiși în judecată
Poluare cu formaldehidă la Sebeș: Două firme, din industria prelucrării lemnului și cea chimică, alături de doi responsabili de mediu,...
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică măsura
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică...
Curier Județean
Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată
Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată Spitalul Municipal Aiud se...
Tur cu bicicleta în jurul unui oraș din Alba: Când va avea loc și cum poți participa
Tur cu bicicleta în jurul unui oraș din Alba: Când va avea loc și cum poți participa Cugirul se pregătește...
Politică Administrație
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între partide
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație
Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație A sunat clopoțelul,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătoriți
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătorite Sfânta Maria Mică este sărbătorită...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023, Adormirea...