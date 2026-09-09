Ce prevede regulamentul revizuit de cazare în căminele studențești din Alba Iulia: Cine beneficiază de cazare gratuită. Pentru ce motiv poți fi exclus din cămin

Ce prevede regulamentul revizuit de cazare în căminele studențești din Alba Iulia: Cine beneficiază de cazare gratuită. Pentru ce motive poți fi exclus din cămin

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a aprobat, în ședința din 4 septembrie 2026, o formă revizuită a Regulamentului privind cazarea, organizarea și funționarea căminelor studențești.

Noul cadru normativ reglementează în detaliu condițiile de cazare, criteriile de repartizare, facilitățile sociale, regulile de ordine interioară și măsurile stricte de prevenire a incendiilor.

Cererile de cazare se depun exclusiv online pe platforma oficială uab.ro (secțiunea „Cazări cămine”) în perioada iulie – septembrie. Repartizarea pe cămine se realizează computerizat pe baza unui algoritm care aplică normele regulamentului. Studenții repartizați trebuie să se cazeze efectiv în maximum 3 zile de la începerea anului universitar. Neprezentarea nejustificată duce la pierderea locului și redistribuirea acestuia.

Conform art. 8.1 din regulament, în Căminul nr. 2 (finanțat/reabilitat prin PNRR) sunt alocate minimum 99 de locuri studenților proveniți din medii socio-economice defavorizate sau categorii vulnerabile. Categoriile eligibile includ beneficiarii de burse sociale, studenții din localități din Munții Apuseni sau zone defavorizate, precum și studenții cu domiciliul stabil în mediul rural.

Cine beneficiază de cazare gratuită

Potrivit regulamentului, de cazare gratuită în cămine beneficiază:

*Studenții orfani de ambii părinți sau proveniți din case de tip familial / centre de plasament;

*Copiii personalului activ sau pensionat din sistemul de învățământ;

*Copiii din familii monoparentale;

*Studenții din grupuri defavorizate conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011.

Reducere de 50% la cazare, dar și la masă, primesc studenții cu grad de handicap grav sau accentuat.

Ore de liniște 24/24 ore în sesiuni

Orele de liniște prevăzute în regulament sun zilnic între 23:00 și 07:00.

Regimul este „draconic” din acest punct de vedere în perioada sesiunilor de examene

Concret, în timpul sesiunilor de examene, liniștea este obligatorie 24/24 ore.

Gradația sancțiunilor disciplinare pentru studenții căminiști

Regulamentul prevede și o gradație a sancțiunilor disciplinare pentru studenții căminiști.

Astfel, sunt reglementate:

*Avertisment (pentru mizerie, fumat, deranjarea liniștii, deteriorări minore);

*Excludere din cămin pentru 6 luni (un semestru) sau 1 an universitar;

*Excludere definitivă din căminele UAB (pentru abateri grave/repetate);

*Exmatriculare din Universitate (pentru prejudicii materiale sau morale grave)

foto: Căminul nr. 5 UAB (arhivă; cu rol ilustrativ)

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