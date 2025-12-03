TRAGEDIE în Alba Iulia: Un bărbat din Zlatna, găsit fără viață de polițiști într-un apartament. Un apropiat a anunțat oamenii legii

Un bărbat din Zlatna, în vârstă de 39 de ani, a fost găsit decedat de către polițiști în seara de 2 decembrie, într-un bloc din Alba Iulia.

Mai exact, un apropiat a anunțat poliția după ce nu a putut intra în imobilul în care locuia bărbatul și nu a reușit să ia legătura cu el. Oamenii legii au găsit trupul decedat la scurt timp după ce au intrat în imobil.

Pe corpul său nu au fost găsite urme de violență, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

,,În seara zilei de 2 decembrie a avut loc evenimentul. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani, din orașul Zlatna. O persoană apropiată a sesizat polițiștii cu faptul că nu poate pătrunde în locuință și că nu poate lua legătura cu dânsul. În momentul în care polițiștii au intrat în imobil au găsit persoana decedată. Pe corpul lui nu au fost identificate urme de violență, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

