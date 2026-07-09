Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru centrele care îngrijesc persoanele vulnerabile relocate din Bihor: Alba, destinație importantă a sumelor
Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru centrele care îngrijesc persoanele vulnerabile relocate din Bihor: Alba, destinație importantă a sumelor
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 9 iulie 2026 alocarea sumei de 20.028.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap și căminelor pentru persoane vârstnice.
Fondurile vor ajunge la 23 de unități administrativ-teritoriale care au preluat cele 409 persoane vulnerabile relocate din județul Bihor.
Potrivit Ministerului Dezvoltării, peste 13 milioane de lei sunt destinate măsurilor de protecție în centrele rezidențiale pentru adulții cu handicap, iar aproximativ 7 milioane de lei vor acoperi cheltuielile de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice.
„Prin măsura adoptată astăzi, venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranță și să beneficieze de asistență de specialitate și de îngrijire corespunzătoare”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
În județul Alba au fost relocate 60 de persoane vulnerabile din centrele investigate în Bihor, fiind județul care a preluat cel mai mare număr de beneficiari.
Cele 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate persoanele vulnerabile de pe raza județului Bihor vor beneficia de următoarele fonduri:
1. Județul Alba – 1,837 milioane de lei
2. Municipiul Alba-Iulia – 646.000 de lei
3. Municipiul Sebeș – 323.000 de lei
4. Județul Arad – 981.000 lei
5. Municipiul Arad – 878.000 lei
6. Județul Bihor – 509.000 lei
7. Județul Bistrița-Năsăud – 760.000 lei
8. Județul Botoșani – 1,580 milioane de lei
9. Județul Brașov – 153.000 de lei
10. Județul Caraș-Severin – 92.000 de lei
11. Județul Cluj – 2,591 milioane de lei
12. Județul Giurgiu – 262.000 lei
13. Județul Gorj – 92.000 lei
14. Județul Hunedoara – 428.000 lei
15. Județul Mehedinți – 822.000 lei
16. Județul Mureș – 688.000 lei
17. Județul Neamț – 512.000 lei
18. Județul Olt – 251.000 lei
19.Județul Satu Mare – 2,686 milioane lei
20. Județul Sibiu – 2,039 milioane lei
21. Județul Timiș – 197.000 lei
22. Județul Vâlcea – 1,347 milioane de lei
23. Județul Vrancea – 354.000 lei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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