DSVSA Alba: Măsuri pentru prevenirea apariției pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine pe teritoriul județului

În contextul evoluției epidemiologice a pestei micilor rumegătoare, respectiv a variolei ovine și caprine la nivel național, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba recomandă crescătorilor de ovine și caprine să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate și să notifice imediat orice suspiciune de boală.

Pesta micilor rumegătoare și variola ovină și caprină sunt boli virale extrem de contagioase care afectează ovinele și caprinele. Aceste boli nu se transmit la om, însă pot provoca pierderi economice importante prin mortalitate ridicată și prin restricțiile impuse asupra circulației animalelor.

Pentru limitarea riscului de răspândire a virusului, DSVSA Alba recomandă tuturor deținătorilor de ovine și caprine să monitorizeze permanent starea de sănătate a animalelor și să acorde o atenție deosebită apariției următoarelor semne clinice:

febră ridicată;

secreții nazale și oculare;

leziuni la nivelul cavității bucale și al limbii;

slăbiciune și apatie;

diaree, uneori cu sânge;

avorturi și mortalitate crescută.

În cazul observării unor astfel de simptome, proprietarii trebuie să anunțe de îndată medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA Alba, fără a muta, vinde, comercializa ori sacrifica animalele suspecte de boală.

Totodată, DSVSA Alba recomandă respectarea următoarelor măsuri de biosecuritate:

izolarea imediată a animalelor bolnave sau suspecte de boală;

limitarea accesului persoanelor străine în exploatații;

curățarea și dezinfecția periodică a adăposturilor, echipamentelor și mijloacelor utilizate în exploatație;

respectarea recomandărilor medicului veterinar și a restricțiilor sanitar-veterinare în vigoare.

Virusul se poate răspândi prin contactul direct între animale, prin transportul și comerțul cu animale infectate, prin apă și furaje contaminate, precum și prin echipamente, îmbrăcăminte și încălțăminte contaminate.

Depistarea timpurie și notificarea imediată a suspiciunilor reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru limitarea răspândirii bolii și protejarea efectivelor de animale.

DSVSA Alba face apel către toți crescătorii de ovine și caprine din județ să manifeste responsabilitate și să colaboreze permanent cu medicii veterinari. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat. Intervenția rapidă reprezintă cea mai eficientă măsură pentru limitarea răspândirii bolii și protejarea efectivelor de animale.

DSVSA Alba monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice și aplică măsurile de supraveghere și control prevăzute de legislația sanitar-veterinară, în colaborare cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

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