Curier Județean

Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente

Bogdan Ilea

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente

Traficul rutier este oprit pe DN74, în zona localității Bucium Cerbu, astăzi, marți, 13 ianuarie, în jurul orei 19:00. 

Din primele informații, traficul este oprit din cauza unui copac prăbușit pe carosabil. Acest lucru s-a întâmplat datorită ninsorii abundente care căzut peste mai multe zone din județ pe parcursul zilei de astăzi.

,,Traficul rutier este oprit pe DN 74, în proximitatea localității Bucium Cerbu, după ce, în urma ninsorii abundente, un copac s-a prăbușit pe carosabil”, a transmis IPJ Alba.

Reamintim că, ninsoarea începută în ultimele ore în mai multe zone din județul Alba le-a creat dificultăți atât șoferilor, cât și autorităților. În aceste condiții, pe un drum din județ, mai multe autoturisme au derapat și au ajuns în șanț.

UPDATE ora 19:00

Traficul a fost reluat. Recomandăm conducătorilor auto ca, înainte de a porni la drum, să verifice situația meteorologică și a traficului din zonele pe care urmează a le tranzita, să aibă autovehiculele echipate corespunzător stării carosabilului, să circule cu viteză redusă, adaptată drumului, să evite depășirile riscante și să adopte o conduită preventivă, asigurându-se constant și acordând atenție tuturor manevrelor efectuate, a precizat IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE VIDEO | INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

13 ianuarie 2026

De

INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență Pompierii din Aiud intervin de urgență la un incendiu în Fărău, pe strada principală. Două persoane prezintă arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Farau, str. […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ,,Pârtie” pe A10, Turda – Alba Iulia: Se circulă în condiții de iarnă după ce ninsoare a început să cadă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 ianuarie 2026

De

,,Pârtie” pe A10, Turda – Alba Iulia: Se circulă în condiții de iarnă după ce ninsoare a început să cadă Ninsoarea căzută în ultimele ore în mai multe zone ale județului Alba a început să creeze dificultăți în trafic, afectând mai multe drumuri. Printre acestea se numără și Autostrada A10, pe sensul Turda – Alba […]

Citește mai mult

Curier Județean

Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări pe care vreau să le facem la CCM”. Ce spune despre revendicări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări pe care vreau să le facem la CCM”. Ce spune despre revendicări Radu Coroamă, directorul general al Fabricii de Arme Cugir, a oferit detalii despre poziția administrației în legătură cu greva japoneză declanșată de angajați […]

Citește mai mult