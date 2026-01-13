Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente

Traficul rutier este oprit pe DN74, în zona localității Bucium Cerbu, astăzi, marți, 13 ianuarie, în jurul orei 19:00.

Din primele informații, traficul este oprit din cauza unui copac prăbușit pe carosabil. Acest lucru s-a întâmplat datorită ninsorii abundente care căzut peste mai multe zone din județ pe parcursul zilei de astăzi.

,,Traficul rutier este oprit pe DN 74, în proximitatea localității Bucium Cerbu, după ce, în urma ninsorii abundente, un copac s-a prăbușit pe carosabil”, a transmis IPJ Alba.

Reamintim că, ninsoarea începută în ultimele ore în mai multe zone din județul Alba le-a creat dificultăți atât șoferilor, cât și autorităților. În aceste condiții, pe un drum din județ, mai multe autoturisme au derapat și au ajuns în șanț.

UPDATE ora 19:00

Traficul a fost reluat. Recomandăm conducătorilor auto ca, înainte de a porni la drum, să verifice situația meteorologică și a traficului din zonele pe care urmează a le tranzita, să aibă autovehiculele echipate corespunzător stării carosabilului, să circule cu viteză redusă, adaptată drumului, să evite depășirile riscante și să adopte o conduită preventivă, asigurându-se constant și acordând atenție tuturor manevrelor efectuate, a precizat IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

