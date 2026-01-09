Trafic îngreunat între Daia Română și Sebeș: Se circulă pe o singură bandă. Reprezentanții SDN, pe teren cu mai multe utilaje

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe DJ 106 K, între Daia Română și Sebeș, unde, din cauza viscolului și a zăpezii depuse pe carosabil, circulația a fost restricționată la o singură bandă.

Conform IPJ Alba, având în vedere condițiile meteorologice, în această dimineață, pe DJ 106 K, între localitatea Daia Română și municipiul Sebeș, traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o bandă de circulație.

Pe partea carosabilă, din cauza viscolului, s-a depus zăpadă.

La fața locului, se acționează, de către reprezentanții SDN, cu mai multe utilaje de deszăpezire, iar echipajele de poliție acționează pentru siguranţa traficului rutier.

