TOP-UL ȘCOLILOR DIN ALBA la Evaluarea Națională 2023, după notele peste 5 obținute de elevi

FOTO| Fetele de aur ale Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia: Bianca, Larisa și Carla au reușit să obțină nota maximă la Evaluarea Națională 2023

În Evaluarea Națională 2023, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia se mândrește cu trei eleve de excepție care au obținut nota maximă de zece. Bianca, Larisa și Carla sunt ”fetele de aur” care au reușit o performanță imbatabilă la Evaluare.

Berindei Carla:” Am știut de când am ieșit din sala de examen că voi lua nota 10 la matematică. În schimb, la română pot spune că nu mă așteptam! M-am pregătit constant de la începutul clasei V, deoarece știam importanța examenului ce va urma. Perseverența, munca continuă și ambiția m-au făcut să ajung la această reușită. Nu m-am suprasolicitat în special cu câteva zile înaintea examenului! Doresc să merg la liceul HCC la profilul chimie-biologie,iar pe viitor mi-aș dori sa urmez medicina!”

Larisa Bozdog: ”Nu puteam fi sigură că voi lua 10, dar am avut încredere în forțele proprii. Pregătirea mea nu a început dintr-un moment anume. Am muncit mereu, iar examenul l-am luat doar ca pe o altă lucrare de control. Voi alege să merg la HCC, mate-info engleză. Le-aș spune celor care își doresc o asemenea performanță că nu e de ajuns să viseze, trebuie să-și dea interesul și să fie dispuși să muncească. Încă nu m-am decis ce carieră voi urma, încerc să nu mă limitez, să fiu deschisă în privința opțiunilor.”

Bayka Bianca: ”Mă așteptăm să iau o notă mare, dar mă bucur că am luat notă maximă. Încă din clasa a 5-a mă pregătesc constant, dar am început să mă pregătesc intensiv din februarie anul acesta. De-a lungul anilor am participat la numeroase concursuri și olimpiade școlare și am obținut rezultate bune, îndrumată de profesorii de la clasă. Nu am luat niciodată meditații. Aș vrea să continui la liceul HCC din Albă Iulia pe secția matematică-informatică. Încă nu sunt sigură ce carieră aș dori să urmez, dar aș vrea să continui pe profil real. Îi sfătuiesc pe toți să muncească mult pentru visurile lor și să facă totul din plăcere, nu din obligație.”

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZAR