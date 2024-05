Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10 – 16 mai 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Mark Dindal

Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AG

Garfield, faimosul motan de interior, care urăște zilele de luni și iubește lasagna, pornește într-o aventură nebună în aer liber! După o reuniune neașteptată cu tatăl său, ciufulitul motan Vic, care trăiește pe stradă, Garfield și amicul său canin Odie renunță la viața confortabilă de animale de companie pentru a se alătura lui Vic într-un jaf cu mize mari.

Dublat: Sambata, Duminica 11:45

Luni, Marti, Joi 13:00

Regia: Remus Achim

Gen Film: Documentar, Sport

Durată: 107 min

Rating: AG

La mulți ani după domnia lui Caesar, o tânără maimuță pornește într-o călătorie care îl va face să se îndoiasă de tot ceea ce a fost învățat despre trecut și să facă alegeri care vor defini viitorul maimuțelor și al oamenilor deopotrivă.

Luni, Marti, Joi 18:25

Regia: Tomohisa Taguchi

Cu: Fukujurou Katayama, Junko Noda, Arthur Lounsbery

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri

Durată: 95 min

Rating: AP12

Al patrulea film din mult îndrăgitul univers anime Digimon Adventure îl urmărește pe Motomiya Daisuke împreună cu grupul său Chosen Children, confruntându-se cu apariția unui Digitama imens pe cer, dar și cu salvarea unui tânăr misterios pe nume Rui Owada, în pericol să cadă de pe Tokyo Tower. Însă Rui dezvăluie un lucru tulburător: este și el un Chosen Child, unul din primii oameni conectați cu un Digimon.

Vineri pana Duminica 18:45

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Victor Bucur

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. S-a intamplat odata ca un negustor, odinioara foarte instarit, irosindu-si averile, sa fie nevoit sa se mute intr-o mica ferma de la tara, impreuna cu cele trei fiice ale sale. Viata lor in schimb nu era in totalitate fericita deoarece fetele mai mari erau foarte nemultumite de cele intamplate, dar mezina, care se numea Belle, incerca sa-si mangaie tatal si sa transforme umila lor locuinta intr-o casa primitoare.

Duminica 11:30

Kingdom of the Planet of the Apes / Planeta maimuțelor: Noul regat