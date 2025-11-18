Tinerii din Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, ARESTAȚI preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio

Tinerii din județul Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, ARESTAȚI preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio

Tinerii din Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio.

Potrivit IPJ Sibiu, în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 16 noiembrie a.c. polițiștii sibieni au identificat și reținut doi tineri de 19, respectiv 28 de ani, bănuiți de săvârșirea faptei. La data de 17 noiembrie a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora.

La data de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au fost sesizați de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c. ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro. În urma acțiunilor operative ale polițiștilor prejudiciul a fost recuperat parțial.

Împotriva celor doi tineri, la data de 16 noiembrie a.c. s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Mediaș, în vederea aplicării unei măsuri preventive. Ulterior, la data de 17 noiembrie a.c., instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora.

La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică se continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat.

