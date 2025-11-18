Tinerii din Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, ARESTAȚI preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio
Tinerii din județul Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, ARESTAȚI preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio
Tinerii din Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio.
Potrivit IPJ Sibiu, în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 16 noiembrie a.c. polițiștii sibieni au identificat și reținut doi tineri de 19, respectiv 28 de ani, bănuiți de săvârșirea faptei. La data de 17 noiembrie a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora.
Citește și: Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
La data de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au fost sesizați de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.
În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c. ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro. În urma acțiunilor operative ale polițiștilor prejudiciul a fost recuperat parțial.
Împotriva celor doi tineri, la data de 16 noiembrie a.c. s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Mediaș, în vederea aplicării unei măsuri preventive. Ulterior, la data de 17 noiembrie a.c., instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora.
La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică se continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 18 noiembrie 2025: 562 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 18 noiembrie 2025: 562 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
VIDEO | A amenințat cu MOARTEA o femeie care a refuzat să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști
A amenințat cu MOARTEA o femeie deoarece nu a vrut să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști Un bărbat din Teiuș a fost reținut după ce a amenințat cu moartea o femeie care a refuzat să întrețină relații sexuale cu acesta. A fost emis ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, la […]
VIDEO | O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă”
O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă” Petruța Rusalina Blană are 26 de ani și este din Aiud, județul Alba. Tânăra a participat la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiect pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Persoana care încalcă ordinul de protecție, prezentată automat unui procuror
Proiect pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Persoana care încalcă ordinul de protecție, prezentată automat unui procuror După recentele cazuri grave...
Cuantumul pensiilor magistraților rămâne neschimbat. Se propune extinderea perioadei de tranziție
Cuantumul pensiilor magistraților rămâne neschimbat. Se propune extinderea perioadei de tranziție Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că reforma pensiilor...
Știrea Zilei
Tinerii din Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, ARESTAȚI preventiv pentru 30 de zile. Ar fi furat 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio
Tinerii din județul Alba, care au spart o biserică în Copșa Mică, ARESTAȚI preventiv pentru 30 de zile. Ar fi...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 18 noiembrie 2025: 562 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 18 noiembrie 2025: 562 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Autoturism în flăcări pe o stradă din Unirea. Pompierii intervin de urgență
Autoturism în flăcări pe o stradă din Unirea. Pompierii intervin de urgență Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu...
INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență
INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență Un grajd din satul...
Politică Administrație
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...