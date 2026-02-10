TikTok a anunțat că nu mai permite accesul copiilor sub 13 ani: Conturile vor fi închise automat. Cum păcălesc copiii algoritmii

Actualitate

TikTok înăsprește regulile pentru copii. Într-un update făcut chiar în acest weekend, compania anunţă că aplicația nu este destinată minorilor sub 13 ani și avertizează că va închide conturile copiilor detectați de algoritmi. La noi, ONG-urile cer interzicerea reţelei pentru adolescenţi, dar politicienii nu se pun de acord.

TikTok are în România aproximativ 9 milioane de utilizatori activi lunar, ceea ce o face printre cele mai populare aplicaţii de social media. Pentru mulți copii şi tineri e mijlocul principal de petrecere a timpului liber și de conectare cu prietenii.

TikTok, conceput să dea dependenţă. Răspunsul reprezentanţilor companiei

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, TikTok este conceput astfel încât să ţină utilizatorii, în special pe cei minori, lipiţi de ecranul telefonului. Într-un răspuns pentru Observator, reprezentanţii companiei consideră false concluziile raportului, pe care le vor contesta pe căi legale. Platforma tocmai a înăsprit regulile.

„În ultima actualizare făcută chiar în acest weekend, TikTok afişează un mesaj prin care spune că aplicaţia NU este destinată minorilor sub 13 ani. Mai mult, algoritmii vor colecta informaţii despre postări, ce tip de conţinut vizionează un utilizator, ce postează, cât stă pe telefon, iar dacă detectează un comportament specific unui copil sub 13 ani, atunci contul va fi verificat de un moderator real şi va fi închis” a explicat reporterul Observator Bianca Iacob.

Cum păcălesc copiii algoritmii

În realitate, mulţi copii folosesc conturile părinţilor pentru a se loga şi păcălesc astfel algoritmii.

Organizaţia Salvați Copiii România a lansat o campanie prin care cere autorităților interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 13 ani. Premierul Ilie Bolojan mizează mai degrabă pe responsabilitatea părinților.

„Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm nişte măsuri de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinţi accesul, atâta cât este posibil” a declarat premierul României, Ilie Bolojan.

Psihologii spun că exemplul din familie joacă un rol decisiv

Şi psihologii cred că exemplul din familie joacă un rol decisiv.

„Chiar dacă copilul imită ce vede la adult, copilul trebuie învăţat şi cu anumite limite […] Dacă eu îi spun NU stai pe reţele sociale, eu stau, tu nu consumi alcool, eu pot să consum, îl pregătesc pentru viaţa lui viitoare unde va trebui să discearnă” a explicat psihologul Constantin Cornea.

În Parlament au fost depuse deja propuneri care obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să aplice reguli stricte pentru minori. Dar fără sancțiuni clare, specialiştii spun că aceste măsuri vor rămâne doar pe hârtie.

