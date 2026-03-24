Actualitate

„Taxă pe nimic”: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46 milioane de euro pentru un serviciu inexistent

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Târgul Grădinarului

46 de milioane de euro în 2 ani au fost ncasați de Transelectrica pentru energie care NU a fost transportată.

„Corupție, incompetență sau pur și simplu tupeu de la băieții care controlează energia românilor? Alegeți voi.

Eu am investit zeci de mii de euro în panouri solare, baterii, invertoare. Produc energie acasă, o consum acasă iar surplusul ajunge în rețeaua de joasă tensiune, adică nu se duce dincolo de transformator. Energia mea nu ajunge niciodată pe rețeaua Transelectrica.

Dar taxa de transport o plătesc. Și nu doar eu și toți prosumatorii. O plătiți toți”, scrie jurnalistul George Buhnici într-un mesaj publicat în mediul online.

„Datele vin de la ANRE: 3 TWh produși și consumați local de prosumatori în 2024-2025. Insist, energia asta n-a atins rețeaua de înaltă tensiune. Dar a fost tarifată ca și cum ar fi traversat toată țara.

Când APCE (Asociația Prosumatorilor) a cerut explicații, ANRE a răspuns cu o metaforă: „Rețeaua nu e taxi.”
Nu, nu e taxi. Dar nu e nici casino, să plătești fără să joci. Apropo, ANRE poate își ia un chatgpt mai deștept la comunicatele astea.

Directiva europeană 2019/944 spune clar: plătești pentru serviciul prestat. Punct. Nu pentru serviciul imaginat de cineva într-un birou din București.

Ăsta e statul care zice că vrea energie verde, dar îi supra-taxează exact pe cei care o produc. Ăsta e statul care nu se reformează, ci inventează taxe ca să acopere găurile. Ăsta e monopolul care încasează fără să livreze nimic. Ce poate fi mai șmecher decât să încasezi fără să faci nimic?

Susțin APCE și lupta lor. Merg la Comisia Europeană și la Parlamentul European cu asta. Și pe bună dreptate.

Dacă ești prosumator sau pur și simplu plătești factura la curent în România, te privește direct. Urmărește APCE și poate devii membru ca să susții lupta cu sistemul „deștept” din energie”, mai scrie jurnalistul George Buhnici.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

24 martie 2026

De

ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat în această lună fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii februarie 2026. Astfel, au fost virate: peste 1,1 miliarde […]

Citește mai mult

Actualitate

A început Sea Shield 2026: Peste 2.500 de militari din România și 12 țări aliate desfășoară exerciții ample pe Marea Neagră

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

24 martie 2026

De

A început Sea Shield 2026: Peste 2.500 de militari din România și 12 țări aliate desfășoară exerciții ample pe Marea Neagră În România începe astăzi un amplu exercițiu NATO, în cadrul căruia mii de militari și zeci de nave vor simula în Marea Neagră respingerea unui atac rusesc. Sea Shield este cel mai mare exercițiu […]

Citește mai mult

Actualitate

Președintele Asociației Energia Inteligentă: Ordonanța privind piața țițeiului nu va reduce prețurile la carburanți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

24 martie 2026

De

Președintele Asociației Energia Inteligentă: Ordonanța privind piața țițeiului nu va reduce prețurile la carburanți Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, care urmează să fie adoptată de Guvern, nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, măsurile propuse […]

Citește mai mult