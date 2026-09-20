Curier Județean

Incendiu la o șură din Poșaga de Sus: Intervin pompierii din Câmpeni și din Turda

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

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Incendiu la o șură din Poșaga de Sus: Intervin pompierii din Câmpeni și din Turda

Un incendiu a izbucnit duminică noaptea, în jurul orei 23.00, la o șură din Poșaga de Sus. Intervin pompierii din Câmpeni și din Turda.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în cooperare cu Detașamentul Turda în localitatea Poșaga de Sus.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă cu ardere generalizată la o anexă (șură), pe o suprafață de aproximativ 25mp, fără animale in interior.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă (Secția Câmpeni), o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor de la Detașamentul Turda.

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