Anunț de mediu – 21 septembrie 2026: Solicitare revizuire Autorizație Integrată de Mediu pentru SC KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș
21 septembrie 2026 – Solicitare revizuire Autorizație Integrată de Mediu pentru SC KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 59, județul Alba.
KRONOSPAN TRADING SRL cu sediul în localitatea Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 59, Camera nr.1/12, Et.1, județul Alba, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. AB 1 din 9.01.2017, actualizată la data: 24.10.2018 și 14.04.2020 în scopul desfăşurării activităţii: „Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn”, cod CAEN 1621, încadrate în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: „6.1 Producerea în instalaţii industriale de: litera c) unul sau mai multe din următoarele tipuri de panouri pe bază de lemn: panouri din aşchii de lemn numite „OSB” (oriented strand board), plăci aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de producţie mai mare de 600 mc pe zi” și „1.1 Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW”.
Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia integrata de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00, și vineri, între orele 8.30 – 13.30, la sediul DJM ALBA, str. Lalelelor nr. 7B, municipiul Alba Iulia.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris, la sediul DJM ALBA.
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