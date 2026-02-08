Tânăr din Ampoița, de 22 de ani, prins BĂUT la volan. A avut o alcoolemie de peste 0.50 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un tânăr de 22 de ani, din localitatea Ampoița, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat la volan sub influența alcoolului, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, pe DC 68, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, în noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 04.30, polițiștii Postului de Poliție Meteș au oprit pentru control, pe DC 68 din localitatea Ampoița, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

