Tânăr de 22 de ani, din Sebeș, reținut de polițiști: A sustras un telefon mobil de pe o masă aflată pe terasa unei cafenele din oraș

Un tânăr de 22 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști după ce a sustras un telefon mobil de pe o masă aflată pe terasa unei cafenele din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 16 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 22 de ani, ar fi sustras un telefon de pe o masă aflată în exteriorul unei cafenele de pe raza municipiului Sebeș.

Polițiștii l-au identificat pe tânăr la scurt timp, iar telefonul a fost recuperat și predat proprietarei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

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