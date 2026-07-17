Tânăr din Alba Iulia, cetățean al Republicii Kosovo, prins de polițiști fără permis, la volanul mașinii, în două zile consecutive. A fost reținut

Un tânăr din Alba Iulia, cetățean al Republicii Kosovo, a fost prins de polițiști fără permis, la volanul mașinii, în două zile consecutive. A fost reținut de oamenii legii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 iulie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, cetățean al Republicii Kosovo, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În seara zilei de 16 iulie 2026, în jurul orei 21.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Clujului din oraș, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 23 de ani.

De asemenea, acesta a mai fost oprit, pentru control, în cursul zilei de 15 iulie 2026, pe strada Decebal din oraș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din verificări a reieșit că acesta nu are dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

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