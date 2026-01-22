Curier Județean

Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Un tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, a fost reținut de polițiști. Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru furt  calificat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Ighiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 20 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

