Tânăr de 20 de ani, din București, cercetat de polițiștii din Jidvei: A fost prins la volan cu permisul suspendat

Un tânăr de 20 de ani, din București, este cercetat de polițiștii din Jidvei după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 martie 2026, în jurul orei 09.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Gării din localitatea Jidvei, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din municipiul București.

Din verificări a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule din data de 3 martie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

