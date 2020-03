SURSE: Cum stau candidații și partidele politice cu trei luni înainte de alegerile locale, potrivit unui SONDAJ realizat la comanda PSD Alba

Cu tr ei luni înainte de alegerile locale, aproape toate partidele au comandat sondaje realizate mai mult sau mai puțin profesionist, pentru a-și face o imagine în ce privește competitorii electorali și potențialii candidați.

Potrivit unei cercetări sociologice realizată la comanda PSD Alba, obținută pe surse, de ziarulunirea.ro, datele din sondajul social-democraților pentru Primăria municipiului Alba Iulia, arată astfel:

La capitolul politicieni, potențiali candidați la Primăria Alba Iulia:

Paul Voicu – 16% Gabriel Pleșa – 11,4% Daniel Breaz – 9,9% Daniel Zdrânc – 8,5% Ion Dumitrel – 7,3% Ioan Dîrzu – 7,1% Corneliu Mureșan – 5,6% Florin Roman – 5,5% Mircea Trifu – 4,8% Bogdan Lazăr – 4,2% Bogdan Medrea – 4,2% Gheorghe Beleiu – 2,5% Clement Negruț – 1,8%

Evident, aproape ca în orice sondaj realizat la comanda unui partid politic, candidații partidului care a ”comandat” muzica, adică a social-democraților, au probabil scoruri mai bune decât în mod normal. În sondaj, conduce actualul viceprimar cu atribuții de primar, Paul Voicu, fiind urmat de Gabriel Pleșa, candidatul USR Alba. Un alt candidat, Florin Roman, care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Alba Iulia, este la distanță foarte mare de Voicu și Pleșa, principalii favoriți. Însă, potrivit surselor noastre, într-un sondaj realizat la comanda PNL Alba, diferența dintre Paul Voicu și Florin Roman este cu mult mai mică. Potrivit acelorași surse, în sondajul liberalilor, primul loc ar fi ocupat de Ion Dumitrel, care se detașează clar de orice competitor. Din discuțiile oficiale, Ion Dumitrel spune că nu își dorește să candideze la Primăria municipiului Alba Iulia, chiar dacă mutarea lui de la CJ la Primărie ar spulbera emoțiile liberalilor, prezența lui pe listele de la Alba Iulia putând duce și partidul aproape de 50% la Consiliul Local.

Dintre potențialii candidați PSD la Primăria Alba Iulia, Daniel Breaz este cel mai bine plasat, urmat de Zdrânc și de Dîrzu.

Candidați PSD sondați:

Daniel Breaz – 9,9% Daniel Zdrânc – 8,5% Ion Dîrzu – 7,1% Corneliu Mureșan – 5,6% Bogdan Medrea – 4,2% Iulian Bunea – 3,4%

Potrivit surselor noastre, psd-iștii nu s-ar prea înghesui să se arunce în lupta pentru Primăria Alba Iulia sau cu alte cuvinte, nimeni de la PSD nu vrea să piardă în mod umilitor. Daniel Breaz ar fi refuzat o candidatură, Zdrânc afirmă că nu vrea să fie o soluție de avarie, iar Ioan Dîrzu, așa cum deja ne-am obișnuit, nu dorește să își asume o candidatură individuală și o înfrângere usturătoate.

Potrivit ultimelor zvonuri politice, PSD Alba și-ar fi dorit o mare coaliție pentru Primăria Alba Iulia, formată din PSD, ProRomânia, ALDE și ANA lui Mircea Trifu. Numai că socoteală de acasă nu se potrivește cu cea din târg! ALDE și Trifu le-au dat cu tifla, nedorind o alianță cu stânga. Așa că, pentru PSD, e foarte greu să își găsească candidatul care să piardă alegerile pentru Primăria Alba Iulia. Mai în glumă, gospodinele trebuie să fie foarte atente când ies la cumpărături, nu cumva să le prindă PSD-ul și să le pună să candideze la Primăria Alba Iulia.

Potrivit aceluiași sondaj, scorul politic înregistrat de partidele politice în Alba Iulia ar fi următorul:

PNL – 37% PSD – 22,5% USR+PLUS – 11,5% PMP – 5,1% ProRomânia – 4,9% ALDE – 4,7% AUR – 2,3%

Evident, scorul PSD-ului este umflat, la alegerile europarlamentare, USR + PLUS, devansându-i în mod categoric pe social-democrați. De altfel, potrivit surselor noastre, în sondajul realizat la comanda PNL, scorurile sunt inversate USR + PLUS are în jur de 20%, iar PSD circa 15%.

La Consiliul Județean, Ion Dumitrel conduce în mod categoric, chiar și în sondajul PSD: