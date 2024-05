Cora Alexandra, de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, rezultat deosebit la olimpiada de limba italiană: Eleva a câștigat mențiune specială, la etapa națională

Cora Alexandra de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, clasa a 12-a C, profil Filologie Intensiv Engleză, este o elevă ambiţioasă pentru care limba italiană a avut întotdeauna o muzicalitate şi un farmec de neegalat. Fascinaţia ei pentru această limbă romanică a determinat-o să înveţe, să se perfecţioneze şi în final, să facă performanţă.

Astfel, la etapa naţională a Olimpiadei de Limba Italiană, pregatită de doamna profesor Anca Muntean, Alexandra a obţinut o menţiune specială care după cum ea însăşi declara, i-a adus un copleşitor sentiment de recunoştinţă şi satisfactie.

În rândurile care urmează, veţi avea ocazia să citiţi despre experienţa Alexandrei şi să vedeţi pentru câteva secunde, prin ochii ei acest eveniment deosebit.

“Olimpiada națională de anul aceasta a fost plină de trăiri mixte, dublate de faptul că a fost și ultima mea participare având în vedere faptul ca voi absolvi în curând iar miza era destul de mare. Presiunea competiției a fost uneori copleșitoare însă, la finalul zilei, fiecare lacrimă – fie de bucurie, fie de tristețe – s-a meritat.

Am avut ocazia să-mi testez cunoștințele și să cunosc persoane minunate, cu care am legat prietenii frumoase. De asemenea, am avut privilegiul de a vizita un oraș plin de cultură și inspirație care are așa multe de oferit – Iașul. Punctul culminant a fost, fără îndoială, festivitatea de încheiere a olimpiadei și emoțiile pe care le-am simțit în secunda în care mi-am auzit numele răsunând în sala plină de oameni.

Examenul nu a fost unul ușor, iar faptul că am ajuns pe scenă alături de cei mai buni dintre cei buni a fost un moment de recunoștință și satisfacție. Toate acestea m-au învățat cât de important este să lupți pentru ceea ce-ți dorești și că perseverența și dedicarea te pot aduce unde îți propui, chiar dacă apar obstacole pe drum.”

Suntem foarte mândri de tine Alexandra și chiar dacă nu am putut fi alături de tine în sală la festivitatea de premiere, ai toată admirația și respectul nostru. Îți dorim mult succes la examenele din această vară și te vom aştepta cu drag împreună cu toţi ceilalţi absolvenţi la fiecare careu de început şi de sfârșit de an, în spiritul tradiției Colegiului National David Prodan.

prof. Alisie Anca

