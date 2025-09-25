Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine! Ar fi normal și moral să suportați orice cost financiar și nu doar atât”

Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine!”

Ciprian Scrobotă, un tânăr de 20 de ani din Aiud și fost jucător al Academiei CFR Cluj, a decedat în urmă cu câteva zile în Statele Unite, unde se afla prin programul „Work and Travel”, muncind pe perioada vacanței împreună cu alți colegi. Tragedia s-a produs după ce tânărul a căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat într-un râu.

Clubul CFR 1907 Cluj a transmis printr-o postare pe Facebook regretul pentru pierderea prematură a tânărului și a făcut un apel către suporterii să fie aproape de familia îndurerată prin donații, având în vedere că repatrierea trupului în România implică costuri pe care familia nu le poate acoperi. Contul pentru donații a fost pus la dispoziția publicului în postarea oficială.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți dintre suporterii CFR Cluj au criticat clubul pentru faptul că nu acoperă costurile repatrierii fostului lor jucător de academie.

În comentarii, unii au transmis că este inacceptabil ca o echipă de talia CFR să nu facă acest gest, în timp ce oamenii de rând își permit să ajute, dar clubul nu. Alții au făcut comparații cu salariile uriașe plătite unor fotbaliști actuali, accentuând că sprijinul pentru un tânăr care a făcut parte din academie ar fi fost un gest moral și normal.

Mai mulți fani au cerut ca clubul să suporte repatrierea lui Ciprian Scrobotă, accentuând că este vorba despre un fost jucător al academiei. Unii au spus că este de neînțeles ca CFR să nu facă acest gest și că echipa ar trebui să se rușineze dacă nu acționează.

Alții au comparat situația cu salariile uriașe plătite unor fotbaliști precum Zouma, întrebând retoric de ce clubul nu poate susține financiar un fost jucător de academie.

Unii suporteri au mai criticat metoda postării, sugerând că un club normal într-o țară normală ar fi procedat discret, fără a cere donații publice, și ar fi organizat repatrierea fără publicitate.

