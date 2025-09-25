Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine! Ar fi normal și moral să suportați orice cost financiar și nu doar atât”
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine!”
Ciprian Scrobotă, un tânăr de 20 de ani din Aiud și fost jucător al Academiei CFR Cluj, a decedat în urmă cu câteva zile în Statele Unite, unde se afla prin programul „Work and Travel”, muncind pe perioada vacanței împreună cu alți colegi. Tragedia s-a produs după ce tânărul a căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat într-un râu.
Citește și: Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu Wisconsin, din SUA. Momente de reculegere înaintea meciurilor din weekend
Clubul CFR 1907 Cluj a transmis printr-o postare pe Facebook regretul pentru pierderea prematură a tânărului și a făcut un apel către suporterii să fie aproape de familia îndurerată prin donații, având în vedere că repatrierea trupului în România implică costuri pe care familia nu le poate acoperi. Contul pentru donații a fost pus la dispoziția publicului în postarea oficială.
Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți dintre suporterii CFR Cluj au criticat clubul pentru faptul că nu acoperă costurile repatrierii fostului lor jucător de academie.
În comentarii, unii au transmis că este inacceptabil ca o echipă de talia CFR să nu facă acest gest, în timp ce oamenii de rând își permit să ajute, dar clubul nu. Alții au făcut comparații cu salariile uriașe plătite unor fotbaliști actuali, accentuând că sprijinul pentru un tânăr care a făcut parte din academie ar fi fost un gest moral și normal.
Mai mulți fani au cerut ca clubul să suporte repatrierea lui Ciprian Scrobotă, accentuând că este vorba despre un fost jucător al academiei. Unii au spus că este de neînțeles ca CFR să nu facă acest gest și că echipa ar trebui să se rușineze dacă nu acționează.
Alții au comparat situația cu salariile uriașe plătite unor fotbaliști precum Zouma, întrebând retoric de ce clubul nu poate susține financiar un fost jucător de academie.
Unii suporteri au mai criticat metoda postării, sugerând că un club normal într-o țară normală ar fi procedat discret, fără a cere donații publice, și ar fi organizat repatrierea fără publicitate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice Specialiști în domeniul schimbărilor climatice au analizat țările și regiunile care ar urma să fie cel mai puțin afectate pe viitor și unde ar fi cel mai avantajos de trăit, din punct de vedere al […]
Industria României, în prăbușire: o fabrică istorică din Alba, închisă în primăvară, scoate la vânzare toate activele și își casează întreaga linie de producție
Industria României, în prăbușire: o fabrică istorică din Alba, închisă în primăvară, scoate la vânzare toate activele și își casează întreaga linie de producție După aproape un secol de activitate, 98 de ani mai exact, cunoscuta fabrică Ciserom din județul Alba a fost închisă. Închiderea nu este o noutate, dar conducerea societății a decis să […]
VIDEO | Primăria Sebeș și-a deschis propria firmă de transport public. Autobuzele sunt electrice, noi, fabricate în România
Primăria Sebeș și-a deschis propria firmă de transport public. Autobuzele sunt electrice, noi, fabricate în România Primăria Sebeș a achiziționat 9 autobuze electrice noi, furnizate de o firmă românească, 9 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă, precum și un sistem de e-ticketing deja montat. În paralel, municipiul a înființat propria companie de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din lipsa banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări
Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din cauza lipsei banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune...
Ministrul Apărării, după ședința CSAT: Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, iar în cazul aeronavelor civile, la ministru
Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, iar în cazul aeronavelor civile, la ministru Ministrul Apărării,...
Știrea Zilei
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice...
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine! Ar fi normal și moral să suportați orice cost financiar și nu doar atât”
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine!”...
Curier Județean
Cuplurile de aur din Teiuș au fost celebrate pentru jumătate de secol de dragoste și respect: Primăria le-a oferit simboluri de apreciere și sprijin financiar
Cuplurile de aur din Teiuș au fost sărbătorite pentru 50 de ani de dragoste și devotament: Primăria le-a oferit diplome,...
VIDEO | Arena „Ridichea” prinde contur: Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj
Au început lucrările de amenajare a tribunei și vestiarelor stadionului din Tiur-Blaj Au început de câteva zile lucrările de amenajare...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...