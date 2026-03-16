SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la limba și literatura română

Simularea examenului de Evaluare Națională a început luni, 16 martie 2026, cu proba la limba și literatura română. Probele s-au desfășoarat în condiții de examen, iar evaluarea lucrărilor va fi realizată folosindu-se platforma digitală. Profesorii au anunțat, la rândul lor, proteste.

Elevii de clasa a VIII-a au primit două texte la prima vedere la simularea probei de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2026, potrivit subiectelor consultate de Edupedu.ro. Primul text este un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea este un articol scris de Vintilă Mihăilescu, „Eu și vulpea”, publicat în Dilema veche.

Baremul de notare va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00 și Edupedu.ro va publica documentul în acel moment.

Pe baza acestor două texte, elevii au avut mai multe cerințe, primele fiind itemii de atenție și de identificare pe text a unor aspecte solicitate. Primii itemi sunt de tip grilă, în care elevii trebuie să încercuiască litera corespunzătoare răspunsului corect.

Subiectul I, A, punctul 5 – elevii au avut de bifat dacă enunțurile date sunt false sau adevărate, câte trei enunțuri din fiecare text, potrivit broșurii de examen.

Punctul 6 de la subiectul I (A) a cerut elevilor să precizeze, în minimum două enunțuri, o trăsătură a tiparului textual dialogat, identificată în textul 1, ilustrând-o cu o secvență relevantă.

La punctul 7 au avut de prezentat, în minimum 30 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text.

Plecând de la textul lui Ion D. Sîrbu, punctul 8 îi întreabă pe candidați ce simt copiii când sunt singuri în pădure. Subiectul așteaptă un răspuns motivat în 50-100 de cuvinte.

Punctul 9 le cere candidaților să asocieze fragmentul din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

Subiectul I B, punctele 1-8 au fost cerințe de vocabular și gramatică, primele 4 notate cu câte 2 punte, iar următoarele 4 cu câte 6 puncte.

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, le-a cerut elevilor să scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea „crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, valorificând textul 2 și experiența personală sau de lectură.

Cum sunt notate subiectele

Subiectul I are o pondere de 70 de puncte și este construit pe baza a două texte la prima vedere. Elevii trebuie să răspundă la cerințe variate vizând vocabularul, gramatica și analiza morfo-sintactică. Subiectul este împărțit în două părți:

Partea A cuprinde 9 cerințe legate de înțelegerea textelor și formularea unor răspunsuri argumentate, putând include și solicitări precum identificarea trăsăturilor unui text narativ.

Partea B include 8 cerințe specifice de gramatică și vocabular, care testează cunoștințele tehnice de limbă.

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, presupune redactarea unui text de minimum 150 de cuvinte – o compunere sau un text argumentativ, cu temă legată de unul dintre textele din Subiectul I. Prima componentă (6 puncte) solicită o formulare scurtă de aproximativ 30 de cuvinte, iar a doua componentă (14 puncte) presupune redactarea unei compuneri între 70 și 130 de cuvinte.

Punctajul total al probei de Limba română se compune din:

– 70 de puncte pentru Subiectul I

– 20 de puncte pentru Subiectul II

– 10 puncte din oficiu

La compunerea de la Subiectul II, conținutul este evaluat cu 12 puncte, iar redactarea cu 8 puncte, distribuite câte un punct pentru fiecare criteriu: paragrafarea, coerența ideilor, adecvarea limbajului, corectitudinea gramaticală, claritatea exprimării, ortografia, punctuația și lizibilitatea. Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă clar tema propusă.

Cum se desfășoară simularea Evaluării Naționale 2026

Proba scrisă la Limba și literatura română a început la ora 9.00, accesul elevilor arondați centrelor de examen fiind permis până la 8.30.

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen. Conform regulamentului, candidaților li se interzice să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ – centru de examen în acest scop. Nu este permis nici accesul cu penare și alte asemenea obiecte, manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor.

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

În cazul în care candidații sunt surprinși că au încălcat aceste interdicții vor fi eliminați de al proba respectivă, indiferent dacă materialele au fost sau nu folosite.

În sălile de examen, înainte de începerea probelor, asistenții le vor prezenta candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și le vor solicita să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

Candidații pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei.

La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

La finalul probei elevii predau lucrarea, urmând ca aceasta să fie scanată și transmisă către platforma digitală de evaluare.

Calendarul simulării Evaluării Naționale

Simularea Evaluării Naționale va continua marți, 17 martie 2026, cu proba scrisă la Matematică, pentru ca miercuri elevii să susțină proba la Limba și literatura maternă.

16 martie 2026 Limba și literatura română –- probă scrisă

17 martie 2026 Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor

Când are loc examenul

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura, în anul școlar 2025-2026, după următorul calendar:

8-12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

2-3 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

