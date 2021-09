Stupefiante la UNTOLD: 14 petrecăreți ce dețineau DROGURI, depistați de polițiști în prima zi a festivalului

Nunțile dintr-un județ vor fi CONTROLATE de autorități, din cauza creşterii incidenţei COVID

Prefectul de Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, a declarat vineri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, că toate nunţile şi botezurile ce vor fi organizate în perioada următoare vor fi controlate cu privire la respectarea normelor sanitare, având în vedere creşterea alarmantă a numărului de cazuri noi de COVID-19, relatează Agerpres.

Potrivit prefectului, cele nouă locuri de la secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, alocate pacienţilor cu COVID-19, sunt ocupate în totalitate, iar numărul zilnic de îmbolnăviri din prima săptămână a lunii septembrie a ajuns să fie de trei până la cinci ori mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

„Din păcate, am intrat într-o nouă spirală a îmbolnăvirilor odată cu luna septembrie, în judeţ. Nu are rost să ne mai ascundem după deget, suntem într-o situaţie mai mult decât îngrijorătoare cu escaladarea ratei îmbolnăvirilor. Se înregistrează din nou decese, avem câte două-trei decese în fiecare zi, iar cele nouă paturi pe ATI din Spitalul Judeţean de Urgenţă sunt ocupate în totalitate. Sincer, nu credeam că o să ajungem aici, pentru că, de la începutul acestui an, aveam şi avem soluţia: vaccinarea. (…) E clar că la aceste cifre va trebui să intervenim cu măsuri restrictive. Asta înseamnă că nunţile, botezurile o să fie de acum controlate – DSP, Jandarmerie, ITM. Nu se mai poate aşa”, a spus Stelian Dolha.

Şefa Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, Anca Andriţoiu, susţine că 87% dintre cazurile de COVID-19 din ultima lună s-au înregistrat la persoane nevaccinate, fiind înregistrat un singur deces al unei persoane vaccinate, care era în vârstă şi suferea de o boală autoimună.

„Pe ultima lună, din 9 august până în 9 septembrie, am avut 772 de cazuri noi. Dintre ei, 87% au fost persoane nevaccinate. Dintre persoanele vaccinate, 80% au fost la domiciliu, deci cu forme uşoare, doar 20% au ajuns în spital şi niciunul pe Terapie Intensivă. (…) O singură excepţie am avut, dar este o excepţie justificată, pentru că era o persoană în vârstă, cu boală autoimună, care făcea tratament imunosupresiv, adică un tratament care reduce imunitatea complet”, a explicat Andriţoiu.

Anca Andriţoiu a mai menţionat că cel mai recent deces al unei persoane diagnosticate cu COVID-19, survenit joi seara, este cel al unui bărbat de 44 de ani, nevaccinat şi care nu era cunoscut cu alte boli.

Autorităţile au reamintit populaţiei faptul că, la nivelul judeţului, există şapte centre de vaccinare fixe, la care se adaugă 44 de cabinete de medici de familie care administrează vaccin împotriva noului coronavirus.

Prefectul a anunţat, de asemenea, că în curând va fi deschis un centru pentru carantină instituţionalizată, destinat persoanelor care nu respectă condiţiile carantinei la domiciliu, dar şi celor care nu au unde să se carantineze, fie pentru că nu sunt din judeţ, fie că nu doresc să îşi pună familiile în pericol.

Sursa: g4media.ro