Studiu de fezabilitate pentru fluidizarea și reorganizarea traficului rutier pe Calea Moților, spre Micești. Primăria Alba Iulia a lansat achiziția publică

Alba, în topul județelor cu cele mai puține firme care și-au suspendat activitatea în primele şapte luni ale anului: Care este situația la nivel național

În primele şapte luni ale anului 2021, un număr de 6.945 de firme şi-au suspendat activitatea, în creştere cu 12,43% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în perioada ianuarie – iulie 2021 au fost din Bucureşti, respectiv 762 (în creştere cu 18,88% faţă de aceeaşi perioadă din 2020), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 373 firme suspendate (în scădere cu 14,45%), Bihor – 315 firme (+6,78%) şi Iaşi – 275 (+4,56%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Alba – 49 (în scădere cu 62,02% faţă de ianuarie-iulie 2020), Ialomiţa – 50 (+108,33%) şi Tulcea – 53 (minus 3,64%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-a înregistrat în judeţele Ialomiţa (plus 108,33%), Mehedinţi (plus 76,09%) şi Suceava (plus 62,30%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în Alba (minus 62,02%), Harghita (minus 17,16%) şi Cluj (minus 14,45%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.959 (+14,96%), alte activităţi de servicii – 776 suspendări (+14,79%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 557 suspendări (+8,37%).

În iulie 2021 au fost consemnate 902 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (103) şi în judeţele Cluj (46), Teleorman şi Neamţ, ambele cu 40, şi Bihor (39).

