ȘTIREA TA | Locuitorii din Apuseni, APEL DISPERAT către autorități, după 72 de ore fără curent: ,,Oameni aceștia ai cui sunt? Vă rugăm, anunțați pe cine o avea un strop de omenie"

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Locuitorii din Apuseni, APEL DISPERAT către autorități, după 72 de ore fără curent: ,,Oameni aceștia ai cui sunt? Vă rugăm, anunțați pe cine o avea un strop de omenie”

Locuitorii din Apuseni au ajuns la capătul puterilor după 72 de ore de când au rămas fără curent electric în urma ninsorilor abundente care au căzut în județul Alba.

Disperați, oamenii au trimis un mesaj pe adresa redacției, în speranța că în curând echipele DEER vor ajunge și la ei pentru remedierea defecțiunilor.

,,Vă rugăm, anunțați pe cine o avea un strop de omenie să trimită echipele Electrica pe teren! În multe sate din comuna Sohodol (Peleș Sicoiești, Bobarești) nu este curent.

Oameni aceștia ai cui sunt? Oamenii aceștia nu merită un minim de decență după o viață de muncă? Cei care muncim încă și plătim taxe peste taxe, care respectăm legile și autoritățile, care stăm cuminți în banca noastră, oare nu merităm un minim de decență?

Zeci de apeluri la serviciul Deranjamente Electrica fără rezultat. Am înțeles că e greu, că multe localități sunt în această situație, dar n-am vrut să batem din palme și să se rezolve în 5 minute. Am așteptat 72 de ore. Nimic! La noapte tot fără curent”, au transmis oamenii.

Potrivit ultimei informări emise de autoritățile județene, la ora 13.00, numărul utilizatorilor nealimentați este de 6643 din 21 UAT-uri. În prezent, un număr de 39 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.

De asemenea, datorită întreruperii alimentării cu energie electrică la stația de pompare, la nivelul UAT Gârda de Sus sunt nealimentați cu apă potabilă 120 de abonați.

La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.

