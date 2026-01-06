ȘTIREA TA | Locuitorii din Apuseni, APEL DISPERAT către autorități, după 72 de ore fără curent: ,,Oameni aceștia ai cui sunt? Vă rugăm, anunțați pe cine o avea un strop de omenie”
Locuitorii din Apuseni, APEL DISPERAT către autorități, după 72 de ore fără curent: ,,Oameni aceștia ai cui sunt? Vă rugăm, anunțați pe cine o avea un strop de omenie”
Locuitorii din Apuseni au ajuns la capătul puterilor după 72 de ore de când au rămas fără curent electric în urma ninsorilor abundente care au căzut în județul Alba.
Disperați, oamenii au trimis un mesaj pe adresa redacției, în speranța că în curând echipele DEER vor ajunge și la ei pentru remedierea defecțiunilor.
,,Vă rugăm, anunțați pe cine o avea un strop de omenie să trimită echipele Electrica pe teren! În multe sate din comuna Sohodol (Peleș Sicoiești, Bobarești) nu este curent.
Oameni aceștia ai cui sunt? Oamenii aceștia nu merită un minim de decență după o viață de muncă? Cei care muncim încă și plătim taxe peste taxe, care respectăm legile și autoritățile, care stăm cuminți în banca noastră, oare nu merităm un minim de decență?
Zeci de apeluri la serviciul Deranjamente Electrica fără rezultat. Am înțeles că e greu, că multe localități sunt în această situație, dar n-am vrut să batem din palme și să se rezolve în 5 minute. Am așteptat 72 de ore. Nimic! La noapte tot fără curent”, au transmis oamenii.
Potrivit ultimei informări emise de autoritățile județene, la ora 13.00, numărul utilizatorilor nealimentați este de 6643 din 21 UAT-uri. În prezent, un număr de 39 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.
De asemenea, datorită întreruperii alimentării cu energie electrică la stația de pompare, la nivelul UAT Gârda de Sus sunt nealimentați cu apă potabilă 120 de abonați.
La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Un copac a căzut pe carosabil pe DN 74 – Dealul Mare: Șoferii au intervenit singuri
Un copac a căzut pe carosabil pe DN 74 – Dealul Mare: Șoferii au intervenit singuri Traficul pe DN 74 – Dealul Mare, în zona Bucium, a fost blocat temporar după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Zeci de minute, șoferii au fost nevoiți să își întrerupă deplasarea, accesul […]
FOTO ȘTIREA TA | Angajații STP Alba s-au mobilizat și au curățat stațiile de autobuz din Alba Iulia de zăpadă: ,,Era dezastru, oamenii nu puteau urca sau coborî”
FOTO ȘTIREA TA | Angajații STP Alba s-au mobilizat și au curățat stațiile de autobuz din Alba Iulia de zăpadă: ,,Era dezastru, oamenii nu puteau urca sau coborî” Angajații STP s-au arătat solidari cu pasagerii din Alba Iulia și s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul acestora și au curățat de zăpadă stațiile din municipiu. […]
VIDEO ȘTIREA TA | Cartierul Recea din Alba Iulia, sub nămeți: Oamenii, disperați că nici un utilaj nu a trecut să deszăpezească străzile
Cartierul Recea din Alba Iulia, sub nămeți: Oamenii, disperați că nici un utilaj nu a trecut să deszăpezească străzile Ninge neîncetat la Alba Iulia, iar cartierul Recea este acoperit de nămeții de zăpadă. Oamenii sunt nemulțumiți că străzile nu au fost deszăpezite. Imagini din Recea au fost trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro de un cititor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații...
Vechime în muncă 2026: Colegiul Medicilor propune recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă
Colegiul Medicilor propune recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă...
Știrea Zilei
VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri
Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri...
FOTO | Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână anonim: ,,Sunt gesturi făcute din inimă, fără așteptări”
Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână...
Curier Județean
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după...
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni Ninsorile şi zăpada...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului
6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului La data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Sărbătoarea aceasta...
VIDEO: Minune de Bobotează. În fiecare an, apele râului Iordan, în care a fost botezat Iisus Hristos, își schimbă cursul
Râul Iordan de Bobotează • Minunea întoarcerii apelor cursului răului Iordan de Bobotează • Iordanul în care a fost botezat...