Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați”

Începând din 2 octombrie până la finalul anului, România are un stat care „nu mai primește facturi” de la firme pentru proiectele pe Anghel Saligny. Platforma prin care autoritățile locale încarcă facturile pentru lucrările finanțate prin programul „Anghel Saligny” a fost blocată, prin decizie politică. Măsura, justificată prin nevoia de reducere a soldului facturilor neachitate pentru 2026, ridică însă întrebări serioase despre modul în care statul gestionează investițiile publice și respectul față de mediul economic.

În cadrul vizitei de la Sebeș, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a confirmat că platforma electronică destinată încărcării facturilor a fost închisă pe o perioadă de trei luni, până la 31 decembrie.

„Nu este adevărat că am blocat platforma, dar este adevărat că platforma s-a blocat și acest lucru a fost anunțat public. Nu este un secret, nu este ceva necunoscut primarilor. În momentul în care s-a luat această măsură, pe baza temeiului legal existent, toți primarii au fost anunțați”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Măsura a fost adoptată la nivelul coaliției de guvernare, chiar dacă Ministerul Dezvoltării a propus ca platforma să rămână deschisă pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat.

„Noi am dorit să continuăm pentru investițiile avansate să păstrăm deschisă platforma. Pentru investițiile care sunt peste 40% la apă-canal, peste 40% la gaze și peste 80% la infrastructura rutieră. Decizia majorității a fost aceea de a închide platforma în 2 octombrie și, sigur, ministrul a executat decizia majorității coaliției.”, a explicat Cseke Attila.

Un stat care „nu mai primește facturi”

Situația este fără precedent: pentru o perioadă de trei luni, statul român a devenit singura entitate care își permite să nu mai primească facturi pentru lucrări efectuate. În mediul privat, o astfel de decizie ar fi sinonimă cu falimentul.

„Este un mesaj important, investițiile sunt importante pentru că ele sunt motorul economiei din punctul nostru de vedere. Poate să fie și alte restanțe? Sunt restanțe, dar pot să vă spun că plata acestor facturi de 2,5 miliarde înseamnă că aducem aproape la zi în sensul în care facturile plătite vor fi până în 19 iulie. Aici trebuie să înțelegem că anul bugetar 2025 și din punct de vedere a investiției este un an dificil, am vorbit despre acest lucru foarte mult, drept pentru care noi încă din februarie am prioritizat aceste investiții, inclusiv plățile.” a adăugat ministrul.

Cu toate acestea, perioada de trei luni fără posibilitatea de a încărca facturi lasă o serie de lucrări nefacturate și companii în așteptare, ceea ce contrastează cu disciplina cerută de stat cetățenilor și mediului privat.

Ministrul a explicat că măsura este menită să reducă soldul facturilor restante și să permită prioritizarea investițiilor în funcție de gradul de implementare: „La preluarea mandatului am avut facturi restante de 6,7 miliarde de lei. La finalul acestui an, vom avea mult mai puține facturi restante.”

