Stațiile de autobuz din Alba Iulia vor fi dotate cu aparate de plată cu cardul pentru biletele de transport: Achiziția a fost aprobată prin PNRR

Horoscop CHINEZESC 2023. Zodiac pentru: șobolan, bivol, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, capră, maimuță, cocoș, câine, mistreț – Anul Iepurelui de Apă

Anul Nou chinezesc începe în 2023 pe data de 22 ianuarie și se termină pe 9 februarie 2024. În zodiacul chinezesc sunt 12 animale cărora le corespund anumiţi ani: şobolan, taur, tigru, iepure, dragon, şarpe, cal, capră, maimuţă, cocoş, câine şi porc, care se repetă într-un ciclu de 12 ani.

Au fost câțiva ani grei pentru întreaga lume, iar 2023 va fi Anul Iepurelui de Apă. Ultima conjunctură similară a avut loc acum 60 de ani, când a fost asasinat J.F. Kennedy.

2021 ne-a adus Anul Bivolului, 2022 a fost Anul Tigrului, iar 2023 va fi Anul Iepurelui. Semnelor din zodiacul chinezesc le corespund și cinci elemente primordiale: apă, foc, pământ, lemn și metal, iar în 2023 Iepurele va fi asociat cu elementul apă, lucru care s-a întâmplat ultima oară în 1963.

Ce s-a întâmplat ultima oară când a fost Anul Iepurelui de Apă

Evenimente majore pentru întreaga omenire au avut loc în 1963: președintele SUA, J.F. Kennedy, a fost asasinat în Texas, Martin Luther King a ținut celebrul său discurs „I Have a Dream“, iar Papa Ioan al XXIII-lea a încetat din viață. Totodată, în 1963 s-au născut Brad Pitt, Whitney Houston, Michael Jordan și Johnny Depp.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia ȘOBOLAN

Horoscopului chinezesc al Șobolanului 2023, prevede mult succes pe majoritatea planurilor pe care le ai în vedere, pentru acest an. Odată ce vei găsi o cale de mijloc pe plan profesional și personal, totul va funcționa în favoarea ta. Cu toate acestea, anul 2023 reprezintă un an de tranziție pentru tine, pentru că vei face mai multe schimbări în viața ta.

Încearcă totuși să nu lași gândurile negative să te împiedice în vreun mod sau altul. Axează-te pe ceea te face fericit.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Șobolanului 2023 prevede pentru persoanele căsătorite, mai mult timp alături de familie, chiar de la începutul acestui an. Deși poate că vor mai apărea anumite dispute, toate se vor opri, pentru că veți găsi un numitor comun. Se pare că în anul 2023, este de datoria ta să menții armonia și bucuria în viața partenerului.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Șobolanului 2023 prevede un an mai mult decât bun în tot ceea ce privește cariera, dar și afacerile. Anul acesta reprezintă totodată și o ocazie numai bună de a întâlni persoane noi, cu care vei construi conexiuni cu adevărat puternice, conexiuni care te vor ajuta să-ți extinzi planurile. Investește cât poți de mult în carieră, pentru că va aduce profituri mari.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Șobolanului 2023 prevede un an plin de abundență și prosperitate. Dacă vor prefera să nu-și asume riscuri, vor reuși să câștige profituri bune. În majoritatea anului, vei fi însoțit de abundență financiară. Asigură-te că-ți folosești banii și în același timp, economisești.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Șobolanului 2023 prevede o sănătate intactă în cea mai mare parte a anului. Acum este anul când ești nevoit să pui în aplicare tot ce ai învățat că este mai bine pentru corpul tău, pentru a-l menține sănătos. Nu uitați să vă concentrați și pe sănătatea mintală. Se recomandă să adoptați un stil de viață mai sănătos în acest an.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia BIVOL

Horoscopul chinezesc al Bivolului 2023 prevede atingerea echilibrului în acest an, pentru că ești dedicat angajamentului și ești mai determinat ca niciodată să reușești. A venit timpul ca lucrurile să se așeze, prin urmare, vei avea parte de schimbări pozitive.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Bivolului 2023 prevede de asemenea și atingerea unui potențial maxim. În ciuda acestui fapt, tot vei continua să muncești mai mult, pentru că vei învăța cum să te descurci cu sentimentele și emoțiile pe care partenerul tău le are. Anul 2023 va fi totodată și anul în care te vei decide, într-un final, să-ți urmezi pasiunea și creativitatea.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Bivolului 2023 prevede o carieră plină de provocări profesionale. Există șanse mari să nu te afli în condiții tocmai bune cu colegii și superiorii de la locul de muncă, iar dacă vei începe să îți exprimi gândurile, mai multe dificultăți vor apărea. Trebuie sa iei în considerare și experiența celor care se află mai sus ca tine în rang.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Bivolului 2023 prevede un an în care vei cheltui bani, însă cu mai multă înțelepciune. Mare grijă unde alegi să îți cheltui banii, pentru că există șanse mari să-i pierzi, în această perioadă. Cel mai bine ar fi să te asiguri că economisești în mod eficient, încă de la începutul acestui an, pentru zilele dificile care vor urma.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Bivolului 2023 prevede un an cu suișuri și coborâșuri, însă va urma o sănătate mai bună, odată cu înaintarea în acest an. În cazul în care apar dificultăți, ar trebui să consulți un medic și să tratezi problemele care apar. Pentru persoanelor care suferă de anumite boli, acestea se vor bucura de o sănătate mai bună decât anul trecut.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia TIGRU

Horoscopul chinezesc al Tigrului 2023 prevede un an plin de abundență, noroc și putere. Anul acesta va fi cu siguranță unul mai bun decât cel precedent, ținând cont de faptul că lucrurile se vor schimba în bine. Viața ta va lua o direcție cu adevărat bună.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Tigrului 2023 prevede apariția unui moment unic în viața ta, dacă te afli într-o relație. Te vei bucura totodată și de o înțelegere reciprocă în relație, care se va îmbunătăți odată cu trecerea acestui an. În plus, vei reuși să câștigi și încrederea partenerului, ceea ce te va bucura mai mult decât credeai.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Tigrului 2023 prevede un an în care ar trebui să profiți de fiecare oportunitate care își face simțită prezența. Este anul în care ar trebui să ieși și să te întâlnești cu noi persoane, din ce în ce mai des, pentru a lega noi conexiuni, aspect ce te va ajuta să avansezi în carieră. De la jumătatea anului, vor apărea noi oportunități de schimbare a carierei.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Tigrului 2023 prevede noi surse alternative de venit. Se pare că profesia ta nu îți mai oferă susținerea de care ai nevoie în acest an, motiv pentru care hotărăști să apelezi la alte surse de venit, care te vor ajuta să eviți crizele financiare.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Tigrului 2023 prevede câteva provocări pentru persoanele care suferă de boli respiratorii, din cauza schimbării de vreme. Prin urmare, cel mai bine ar fi să evitați pe cât de mult posibil, spațiile reci și cu praf. O vizită la medic nu strică niciodată.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia IEPURE

Horoscopul chinezesc al Iepurelui 2023 prevede un an foarte bun pentru nativi, în special datorită faptului că anul 2023, este totodată și anul Iepurelui. În ciuda faptului că lucrurile nu au fost atât de roz în ultimii doi ani, se pare că în acest an vor începe să se așeze. Astfel, viața ta va lua o întorsătură cu adevărat pozitivă, iar eforturile tale vor fi răsplătite. Vei avea parte de lucruri mărețe în anul 2023.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Iepurelui 2023 prevede o primă jumătate a anului cu adevărat bună. Lucrurile vor decurge de minune între tine și partenerul tău de viață, datorită faptului că ai reușit să deblochezi nivelul de înțelegere dintre voi. Pentru persoanele care se află într-o relație, viața romantică va fi minunată, iar pentru cele singure, acesta s-ar putea opri din a-și căuta alesul.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Iepurelui 2023 prevede un an plin de împliniri în carieră, cu o creștere neașteptată. Vei lega noi conexiuni cu persoane importante din industrie, persoane care te vor ajută să progresezi. Se pare că te vei întâlni și cu anumite persoane din străînătate, care te vor ajută să-ți îmbunătățești cunoștințele.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Iepurelui 2023 prevede rezultate duble. Toate investițiile îți vor aduce profituri mari și vei putea recupera bani din investițiile trecute. Atenție însă la investiții grăbite în acțiuni riscante.

Pe planul sănătații, horoscopul chinezesc al Iepurelui 2023 pentru persoanele care sunt în căutare de aventuri, să fie atenți. Pentru a evita problemele pe viitor, continuați să faceți cât mai multe activități fizice.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia DRAGON

Horoscopul chinezesc al Dragonului 2023 prevede un an norocos pentru nativii din zodia Dragon, din mai multe puncte de vedere. Planul financiar se va îmbunătăți vizibil, datorită faptului că ai reușit să găsești diverse modalități pentru a te descurca în orice situație. Astfel, anul 2023 a pregătit pentru tine multe lucruri grozave ce urmează să aibă loc.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Dragonului 2023 prevede un an nemaipomenit pentru persoanele căsătorite. Acestea au în plan să-și extindă familia. Cu toate acestea, pentru persoanele care nu se bucură de o relație atât de avansată, în cazul în care vor apărea diverse probleme, acestea se vor rezolva mai repede decât te așteptai, dacă vei găsi o soluție potrivită.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Dragonului 2023 prevede numai vești bune în carieră. Aceasta se va îmbunătăți cu adevărat, iar munca și dedicarea de care dai dovadă până acum, vor fi într-un final recunoscute. Motiv pentru care, există șanse mari să beneficiezi de o promovare sau un spor. Cu puțin noroc, calitățile de lider te vor ajuta în viitor.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Dragonului 2023 prevede o pierdere financiară, pe parcursul acestui an. În ciuda acestui fapt, dacă vei alege să nu renunți, vei câștiga mai mulți bani spre final de an, pe care ești sfătuit să nu îi cheltui, ci mai degrabă să îi economisești pentru viitor. În plan va exista și o extindere a surselor de venit, pentru că îți dorești să investești cum trebuie, pentru a avea parte de profituri pe măsură.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Dragonului 2023 prevede mai mult sport în viața nativilor din zodia Dragon. Se pare că anul trecut ai cam neglijat sănătatea fizică, motiv pentru care a venit momentul să compensezi timpul pierdut. Poți să apelezi la un nutriționist și să dormi mai mult, pentru a te asigura că este bună atât sănătatea ta mentală, cât și fizică.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia ȘARPE

Horoscopul chinezesc al Șarpelui 2023 prevede un an cu multe schimbări semnificative în viața nativilor Șarpe. Se pare că a venit timpul ca munca ta să fie în sfârșit recunoscută, motiv pentru care lucrurile vor deveni mai bune. Vei avea parte de schimbări pozitive, printre care se află și întâlnirea cu câteva persoane care te vor ajuta să explorezi lumea.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Șarpelui 2023 prevede oportunități infinite de căsătorie, pentru persoanele care sunt deja logodite și caută o întâlnire perfectă pentru un astfel de eveniment. Prin urmare, anul 2023 se anunță a fi un an plin de dragoste și fericire pentru nativii din zodia Șarpe. Pentru persoanele singure, acestea s-ar putea să-și găsească alesul în acest an.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Șarpelui 2023 prevede unele provocări la locul de muncă, din cauza concurenței care s-a creat între tine și colegii tăi. Cu toate acestea, vei reuși să le depășești pe toate dacă vei fii atent. Unele persoane ar putea complota împotriva ta, pentru a-ți afecta imaginea. Evită tot ce înseamnă politică de birou în acest an, dar și oamenii care nu vor ca tu să excelezi.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Șarpelui 2023 prevede atenția pe care nativii din zodia Șarpe ar trebui să o acorde cheltuirii banilor, pentru a nu se confrunta mai târziu, cu diverse probleme financiare. Poți apela la un sfat din partea unei persoane cu mai multă experiență, dacă îți dorești să iei anumite decizii legate de investiții.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Șarpelui 2023 prevede ceva cam multă neglijență față de propria persoană. Prin urmare, se recomandă ca în acest an să te pui pe primul loc, pentru a realiza cât de importantă este și liniștea ta sufletească.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia CAL

Horoscopul chinezesc al Calului 2023 prevede un an cu sănătate și prosperitate financiară. Se pare că norocul va fi de partea ta, atunci când vine vorba despre bani. Așadar, vei reușit să găsești noi surse de venit pe o perioadă lungă de timp.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Calului 2023 prevede pentru persoanele care sunt deja căsătorite, timp suficient de petrecut cu partenerul lor. Astfel, vei ajunge într-un moment în care vei fi dispus să faci tot pentru ca relația să continue. Acest aspect te va obosi, din cauza faptului că începe să apară lipsa de înțelegere, însă lucrurile se vor rezolva, ceea ce va duce la îmbunătățirea relația în anul 2023.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Calului 2023 prevede multe schimbări în bine, legate de carieră. Deși la începutul anului pot apărea unele dificultăți, lucrurile se vor îmbunătăți destul de rapid. Atenție la colegii de la locul de muncă, pentru că aceștia sunt cei care îți pot tulbura liniștea. În ciuda acestui fapt, vei obține promovarea pe care ți-o dorești.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Calului 2023 prevede un an atât bun, cât și mai puțin bun, pentru că unele luni vor aduce beneficii financiare, iar altele pierderi. Cu toate acestea, nu ar trebui să-ți faci griji, ci mai degrabă te-ai axa pe economisirea banilor, pentru zilele mai grele, iar totodată vei putea descoperi și noi modalități de a câștiga venituri.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Calului 2023 prevede o atenție sporită asupra acestui aspect, în caz contrar, s-ar putea să suferi de anumite boli pe termen lung. În cazul în care anii trecuți ai preferat să te aventurezi în tot felul de excursii, se pare că anul acesta ar trebui să o iei mai ușor, pentru că există șanse mari să te accidentezi. O dietă sănătoasă te-ar putea ajuta să-ți menții sănătatea bună, pe tot parcursul anului 2023.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia CAPRĂ

Horoscopul chinezesc al Caprei 2023 prevede un an, în care nativii din zodia Capră ar trebui să facă față anumitor provocări întâmpinate. Prin intermediul acestora, vei avea ocazia să-ți explorezi întregul potențial. Pentru a te asigura că-ți vei atinge potențialul, axează-te pe muncă și putere de voință.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Caprei 2023 prevede faptul că în acest an nu ar trebui să mai fii atât de obsedat de partener. Din cauza faptului că ai petrecut prea mult timp cu acesta, nu va face altceva decât să intervină în spațiul tău personal, motiv pentru care vei începe să nu mai gândești atât de clar, cum obișnuiai să faci. Atunci când vine vorba despre persoanele căsătorite, acestea plănuiesc să-și extindă familia, iar cele singure trebuie să nu-și mai petreacă timpul cu persoana greșită.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Caprei 2023 prevede o traiectorie ascendentă în carieră. Ești determinat mai mult ca oricând să faci lucrurile să meargă, pentru a avea o carieră de succes. Motiv pentru care, îți vei folosi toate abilitățile, talentul și potențialul de care dispui. Nu uita să lucrezi puțin la calitățile pe care le ai de conducere, pentru te asigura că-ți impresionezi superiorii.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Caprei 2023 prevede mai multe cheltuieli decât este necesar. Mare atenție, pentru a nu ajunge în punctul de a te confrunta cu provocări financiare. Mai bine ai economisi mai mult în acest an, pentru a-ți asigura viitorul.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Caprei 2023 prevede șanse destul de mari de accidentare, mai ales pentru persoanele care iubesc sportul și activitățile fizice. Prin urmare, mai multă grijă de sănătate, nu ar strica. În cazul în care întâmpini situații mai grave de atât, se recomandă să consulți un medic.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia MAIMUȚĂ

Horoscopul chinezesc al Maimuței 2023 prevede un an reușit și liniștit. Se pare că anul acesta ești dispus să lucrezi mai mult, în comparație cu anul trecut, motiv pentru care te vei bucura de roade, deci și de o viață mai bună. Persoanele apropiate vor fi mândre de tine și te vor susține la orice pas.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Maimuței 2023 prevede un an plin de dragoste, datorită faptului că relația și legătura cu partenerul de viață se îmbunătățesc considerabil, din momentul în care amândoi veți lucra pentru a vă îmbunătăți comunicarea. Te vei simți încurajat, odată ce veți începe să vă ascultați reciproc.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Maimuței 2023 prevede apariția vechiului tău obicei de a nu lua lucrurile în serios, motiv pentru care, cariera ta nu o va lua pe calea cea bună. Cu toate acestea, se pare că stelele sunt aliniate în favoarea ta, prin urmare, este un moment numai bun de a-ți readuce cariera pe drumul cel bun, cu puțină concentrare.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Maimuței 2023 prevede un an în care nativii din zodia Maimuță vor realiza faptul că nimic în viață nu este ușor, iar pentru a obține ceea ce își doresc, trebuie să muncească din greu. Astfel, pentru a te asigura că vei atinge stabilitatea financiară pe care ți-o dorești, vei avea nevoie de perseverență și răbdare.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Maimuței 2023 prevede faptul că nu ar trebui să treacă cu vederea nici măcar simptomele minore care apar în acest an, ci ar trebui să caute ajutor medical, mai ales că nu poți știi niciodată ce întorsătură pot lua acestea. Cel mai bine ar fi să ai grijă de tine și să începi o dietă sănătoasă.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia COCOȘ

Horoscopul chinezesc al Cocoșului 2023 prevede un an plin de suișuri și coborâșuri, în care vor exista momente de schimbări pozitive, dar și de provocări. Cel mai bine ar fi, să fii pregătit pentru orice.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Cocoșului 2023 prevede pentru persoanele căsătorite, faptul că își vor face un obicei din a petrece mai mult timp împreună cu partenerul de viață. De asemenea, dacă nu vei găsi echilibrul necesar între viața profesională și cea personală, atunci există șanse mari să se provoace o ruptură în relație. Prin urmare, încearcă să găsești o cale de mijloc pentru a te descurca pe ambele planuri.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Cocoșului 2023 prevede un an nu atât de favorabil pentru nativii care își doresc o schimbare de carieră, prin urmare, mai bine ați renunța la acest gând, până anul viitor. Așadar, profită la maximum de cariera pe care o ai în momentul de față și muncește din greu. Devoltă-ți noi abilități pentru a excela la locul de muncă.

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Cocoșului 2023 prevede o atenție sporită la cheltuirea banilor, pentru ca lucrurile să nu meargă pe dos. Cel mai bine ar fi să eviți achiziționarea lucrurilor inutile și să cheltuiești doar pe ceea ce ai nevoie cu adevărat. Investițiile riscante au ieșit de mult din calcul pentru acest an, dacă este posibil, ar trebui să nu faceți deloc investiții în acest an. Stabilitatea financiară este tot ce contează în anul 2023.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Cocoșului 2023 prevede un an bun. Atât tu, cât și familia ta vă veți afla într-o formă excelentă, datorită faptului că anul trecut, fitness-ul a reprezentat prioritatea ta, la care nu ar trebui să renunți nici anul acesta. Poate că ar fi un moment bun, totuși, pentru a-ți alege un regim zilnic.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia CÂINE

Horoscopul chinezesc al Câinelui 2023 prevede un an plin de noroc pentru nativii zodiei Câine. Se pare că majoritatea planurilor din viața ta vor crește, prin urmare, norocos e puțin spus. Vei fii înconjurat de noi persoane care te motivează și te susțin, mai mult ca niciodată.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Câinelui 2023 prevede un an în care ar trebui să profitați cât de mult puteți de relația pe care o aveți, pentru că va aduce multe promisiuni. Ai putea să începi să explorezi și să încerci lucruri noi alături de partener. O recomandare bună din anul 2023, ține de faptul că ai putea să fii mai dedicat partenerului, pentru a-l face să se simtă iubit în adevăratul sens al cuvântului.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Câinelui 2023 prevede multe afaceri câștigate cu profituri remarcabile, datorită stelelor care sunt aliniate în favoarea ta. Asumă-ți riscuri, dacă simți că acestea sunt cele care îți vor aduce rezultate bune. Fii mai încrezător în tine!

Pe plan financiar, horoscopul chinezesc al Câinelui 2023 prevede câteva probleme financiare, însă peste care vei trece cu ușurință, pentru că te vei descurca de minune să-ți gestionezi finanțele. Prin urmare, atenție și la investiția banilor, pentru că dacă nu este necesar, ai putea să-i economisești.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Câinelui 2023 prevede că totul este bine, însă tot ar trebui să fii atent, deoarece probleme de sănătate pot apărea dacă faci alegeri greșite legate de stilul de viață pe care îl ai. Poate că a venit momentul pentru anumite schimbări sănătoase, pentru a te asigura că nu va lua tot ce este mai bun din tine.

Horoscop chinezesc 2023- Zodia MISTREȚ

Horoscopul chinezesc al Mistre țului 2023 prevede un an plin de noroc și fericire, se poate spune că anul 2023 este tot ceea ce ai așteptat. Așadar, asigură-te că îți îndrepți atenția totală către obiectivul tău din acest an, iar dacă vei întâmpina anumite obstacole, nu trebuie să-ți pierzi speranța, mai ales pentru că lucrurile vor înainta așa cum trebuie.

Pe plan personal, horoscopul chinezesc al Mistrețului 2023 prevede faptul că vei face o impresie bună față de partenerului tău, iar gesturile romantice sunt cele care vor duce la consolidarea relației. Nu ar strica să-ți surprinzi din când în când partenerul, pentru a-l face să se simtă special.

Pe plan profesional, horoscopul chinezesc al Mistrețului 2023 prevede numai aspecte favorabile, mai ales pentru că lucrurile vor începe, în cele din urmă, să se așeze așa cum îți doreai de ceva vreme. Astfel, vei reuși să ai și o relație bună cu superiorii, dar și cu colegii de la locul de muncă, ceea ce mai târziu, îți va aduce beneficii.

Pe planul sănătății, horoscopul chinezesc al Mistrețului 2023 prevede o atenție sporită atunci când vine vorba despre sănătate, pentru că pot apărea mai multe lucruri în același timp, care produc stres. Așadar, ar trebui să găsiți o modalitate pin care să scăpați de stres, pentru a nu ajunge la probleme de sănătate.

Anii Iepurelui includ 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 și 2023. Pentru cei născuți în acești ani, Anul Iepurelui de apă va aduce câteva teste importante.