FOTO | Lucrări pe drumul dintre Alba Iulia spre Șard: Se decolmatează rigolele și se îndepărtează noroiul și praful de pe carosabil

Lucrări pe drumul dintre Alba Iulia spre Șard: Se decolmatează rigolele și se îndepărtează noroiul și praful de pe carosabil

Miercuri, 29 aprilie 2026, se intervine pe drumul dintre Alba Iulia și Șard, mai exact pe strada Zlatnei și Calea Moților. Se lucrează pentru decolmatarea rigolelor și pentru îndepărtarea noroiului și prafului de pe carosabil.

Se lucrează la decolmatarea rigolelor de pe Calea Moților și strada Zlatnei, respectiv de la intersecția de la stadion și până la ieșirea din Alba Iulia spre Șard.

,,Acțiunea este necesară atât pentru buna colectare și evacuare a apelor pluviale, care pot inunda sau deteriora carosabilul, cât și pentru îndepărtarea prafului și noroiului format.

A fost necesar să se intervină și manual, din cauza parapetelor metalice de protecție care nu permit o curățare completă cu sisteme mecanice”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia.

