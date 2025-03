Start excelent de an: Lukas Orzeiu și Maya Urs (CSM Unirea Alba Iulia) – bronz la Campionatul Național de dans sportiv!

Start excelent de an pentru dansatorii din Cetatea Marii Uniri, perechea Lukas Orzeiu și Maya Urs (CSM Unirea Alba Iulia) reușind să cucerească medalia de bronz la Campionatul Național de dans sportiv 2025, grație acestui rezultat fiind selecționați în lotul național.

La Timișoara s-a disputat cea mai importantă competiție a anului, iar sportivii albaiulieni, de la CSM Unirea Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, s-au autodepășit, la prima participare într-un concurs din 2025.

Asta întrucât majoritatea au trecut la categorii superioare de vârstă, lucru care implică alt nivel al performanței și al pregătirii.

Lukas Orzeiu și Maya Urs (CSM Unirea Alba Iulia) au urcat pe treapta a treia a podiumului, în primul an la categoria Junior 2, secțiunea Latino, iar grație acestui rezultat au fost selecționați în lotul național al României. Calificați în semifinală și la un pas în finală au fost David Orzeiu și Ioana Țipțer (CSM Unirea Alba Iulia), aceștia, tot în primul an la categoria 16-18 ani, Standard, clasându-se pe locul opt. Perechea nou formată David Kovacs (Dance Spirit Timișoara) și Rebeca Voicu (Life is Dance Alba Iulia) a terminat pe locul 17 la categoria Junior 2 Latino, la debut, anunțându-se un parteneriat promițător. O altă pereche, proaspăt constituită, Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut locul 16 din 46 de echipe, la prima competiție, fiind aproape de o semifinală (s-au calificat 14 perechi).

Și perechea Casian Crețu (Mirajul Dansului Sibiu) și Diana Dicu (Life is Dance) a realizat performanța, la debut, de a intra în primii 24 la cea mai disputată categorie, Aduți Latino, obținând locul 19, un progres considerabil pentru cei doi. În cadrul Cupei FRDS Timișoara, perechea Eduard Hacicu și Daria Dănescu a terminat pe locul 11 la categoria Open Basic Latino 16-35 ani. „În felicitam pe toti pentru rezultatele obținute, dar mai ales pentru perseverența cu care își urmează visul!”, a transmis Bianca Ionescu, reprezentanta cluburilor albaiuliene.

