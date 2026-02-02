Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025

Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a crescut semnificativ la finalul lunii noiembrie 2025, ajungând la 6.292 de persoane, potrivit datelor transmise de Direcția Regională de Statistică Alba. Creșterea este de 8% față de luna anterioară și de peste 16% comparativ cu noiembrie 2024.

Din totalul șomerilor înregistrați, 50,7% sunt femei (3.193 persoane), iar cei mai mulți provin din mediul rural (67,9%), unde se înregistrează peste 4.200 de șomeri.

În mediul urban, cele mai multe persoane fără loc de muncă se află în municipiul Alba Iulia, urmat de Blaj, Sebeș și Aiud.

Structura după nivelul de educație arată că peste 70% dintre șomeri au studii primare, gimnaziale sau profesionale, în timp ce doar 5,7% sunt absolvenți de studii superioare. Rata șomajului a ajuns în județ la 4,1%, peste media națională.

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii noiembrie 2025 în judeţul Alba a fost de 6292 persoane ( 2,4% din total tara, 262418 someri), în creștere cu 464 persoane (+8%)comparativ cu luna anterioara ( pe sexe, +7,3% la barbati si +8,6% la femei) și cu 871 persoane (+16,1%) comparativ cu luna noiembrie 2024; femeile reprezentau la această dată 50,7% din numărul total al şomerilor ( 3193 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 71,3% din şomerii înregistraţi sunt absolvenți ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 23% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale şi 5,7% persoane cu studii superioare.

Din totalul de 6292 șomeri, 2020 someri (32,1%) sunt in mediul urban si 4272(67,9%) sunt in mediul rural, fata de luna anterioara numărul șomerilor a crescut cu 9% în mediul urban și cu 7,5% in mediul rural.

Cel mai mare număr de şomeri din mediul urban, înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost Alba Iulia (503 persoane), urmata de Blaj (360 persoane), Sebeș (294 persoane) si Aiud (215 persoane). In mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: Cetatea de Balta (329 persoane), Jidvei (321 persoane), Rosia Montana (196 persoane), Ighiu și Scărişoara (180 persoane), Craciunelu De Jos și Sasciori (176 persoane), Sona (170 persoane), Albac (156 persoane), Bistra (110 persoane). Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Ceru Bacainti (1 persoana), Ohaba (3 persoane), Livezile (6 persoane), Intregalde si Rimetea (7 persoane), Mogos si Ocolis (8 persoane), iar in comunele Bucerdea Granoasa si Cutnu se inregistreaza nici un șomer.

Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă(bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani ), în luna noiembrie 2025 a fost de 2,8% (3,0%femei). Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Baia de Aries (3,6%), Câmpeni(3,6%), Blaj (3%), Abrud (2,4%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,7%), Teius(1,1%). În mediul rural, cele mai mari ponderi ( peste 10%) ale numărului de șomeri înregistrați în numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (22,9%), Cetatea de Balta (17,6%), Albac (13,6%), Hoparta (13,3%),Craciunelu de Jos (13%), Rosia Montana (12,2%), Avram Iancu (12,1%), Vadu Motilor(11,5%), Garda de Sus (10,2%).Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele Ceru-Bacainti (0,8%) si Livezile (0,9%).

Rata şomajului a fost în luna noiembrie 2025 de 4,1% (mai mare decat rata înregistrată în luna anterioara, 3.8% și decât cea înregistrată în noiembrie 2024, 3,5%),peste rata înregistrată la nivel național (3,3%). În rândul femeilor, rata şomajului a fost de4,8% (4,4% în luna anterioara și 3,7% în luna noiembrie 2024), iar în rândul bărbaţilor de3,6% (3,4% în octombrie 2025 și 3,4% în noiembrie 2024). În funcţie de rata şomajului,judeţul Alba se situează în luna noiembrie 2025 pe locul 22 în ierarhia județelor ordonate crescător.

