Șoferii și curierii din aplicații au acum propriul sindicat: Mai multă protecție, negocieri și drepturi garantate
Șoferii și curierii din aplicații au acum propriul sindicat: Mai multă protecție, negocieri și drepturi garantate
A fost lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale, prima organizație națională pentru șoferii și curierii care fac bani prin aplicații de ridesharing sau livrări.
Scopul e să le protejeze drepturile și să le facă viața mai ușoară în relația cu platformele și cu autoritățile.
Sindicatul vrea să lupte pentru drepturile membrilor săi atât în fața Guvernului și a ministerelor, cât și în fața platformelor pentru care lucrează sau a firmelor intermediare.
Se pune accent pe reglementări fiscale corecte și acces la protecție socială, adică sănătate, pensii, șomaj sau concedii medicale. Tot aici intră și negocieri cu platformele sau ministerele când e cazul și discuții cu firme pentru prețul carburanților sau asigurări pentru mașini.
Inițiativa vine și pentru că în ultimii doi ani s-a dublat numărul firmelor care activează prin aceste platforme.
În România ar fi peste 100.000 de șoferi doar pe platformele de ride sharing, iar sindicatul nu se ocupă doar de ei, ci și de curieri – cei care livrează mâncare sau alte produse prin aplicații digitale.
O veste bună e că sindicatul e deschis și străinilor care lucrează la noi. Practic, șoferii și curierii vor avea un loc unde să fie ascultați, să-și apere drepturile și să negocieze condiții mai bune de muncă, fără să mai fie lăsați singuri în fața platformelor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE Poliția de Frontieră anunță că, începând cu 12 octombrie 2025, România va introduce treptat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), la fel ca toate statele din Uniunea Europeană. Practic, dispare ștampila clasică din pașaport și […]
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita direct la regim alimentar
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita cu selfie-uri din restaurante direct la regim alimentar Economistul Radu Georgescu compară România cu un tip care merge seara de seară șa restaurant, își face selfie-uri cu mâncarea, dar […]
15 septembrie | Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”
Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Plenul Senatului este convocat pentru dezbaterea și votarea documentului, care critică dur politicile Guvernului în domeniul educației. Moțiunea a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii și curierii din aplicații au acum propriul sindicat: Mai multă protecție, negocieri și drepturi garantate
Șoferii și curierii din aplicații au acum propriul sindicat: Mai multă protecție, negocieri și drepturi garantate A fost lansat Sindicatul...
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din...
Știrea Zilei
VIDEO | Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți locuitorii orașului”
Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți...
Crima care a șocat Alba în anii 90: Aurel Oltean, respins pentru liberare condiționată pentru a 19-a oară. Bărbatul a executat 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare. Pedeapsa, executată complet 20 mai 2026
Crima care a șocat județul Alba în anii 90: Aurel Oltean, respins pentru liberare condiționată pentru a 19-a oară. Bărbatul...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii
ACCIDENT luni noaptea în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc...
Tradițiile culinare de pe Valea Sebeșului, acum în Alba Iulia: Magazinul „La Mesenii Tăi”, punte între gusturile autentice ale satului și confortul urban (P)
Tradițiile culinare de pe Valea Sebeșului, acum în Alba Iulia: Magazinul „La Mesenii Tăi”, punte între gusturile autentice ale satului...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...