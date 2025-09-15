Șoferii și curierii din aplicații au acum propriul sindicat: Mai multă protecție, negocieri și drepturi garantate

A fost lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale, prima organizație națională pentru șoferii și curierii care fac bani prin aplicații de ridesharing sau livrări.

Scopul e să le protejeze drepturile și să le facă viața mai ușoară în relația cu platformele și cu autoritățile.

Sindicatul vrea să lupte pentru drepturile membrilor săi atât în fața Guvernului și a ministerelor, cât și în fața platformelor pentru care lucrează sau a firmelor intermediare.

Se pune accent pe reglementări fiscale corecte și acces la protecție socială, adică sănătate, pensii, șomaj sau concedii medicale. Tot aici intră și negocieri cu platformele sau ministerele când e cazul și discuții cu firme pentru prețul carburanților sau asigurări pentru mașini.

Inițiativa vine și pentru că în ultimii doi ani s-a dublat numărul firmelor care activează prin aceste platforme.

În România ar fi peste 100.000 de șoferi doar pe platformele de ride sharing, iar sindicatul nu se ocupă doar de ei, ci și de curieri – cei care livrează mâncare sau alte produse prin aplicații digitale.

O veste bună e că sindicatul e deschis și străinilor care lucrează la noi. Practic, șoferii și curierii vor avea un loc unde să fie ascultați, să-și apere drepturile și să negocieze condiții mai bune de muncă, fără să mai fie lăsați singuri în fața platformelor.

