Șoferi din Lopadea Nouă și Cenade, cu dosar penal: Polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii
Șoferi din Lopadea Nouă și Cenade, cu dosar penal: Polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii
Doi șoferi, din Lopadea Nouă și Cenade, s-au ales cu dosar penal după ce polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2026, în jurul orei 07.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Stadionului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Lopadea Nouă.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
La data de 8 martie 2026, în jurul orei 03.00, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Lunca, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Cenade.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Germania, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat cu o autoutilitară un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Germania, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat cu o autoutilitară un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea Un bărbat din Germania a fost reținut de polițiștii din Vințu de Jos după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat cu […]
A intrat în curtea unei femei și a spart ușa și un geam termopan: Bărbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, REȚINUT de polițiști pentru distrugere și violare de domiciliu
A intrat în curtea unei femei și a spart ușa și un geam termopan: Bărbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, REȚINUT de polițiști pentru distrugere și violare de domiciliu Un bărbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, a fost reținut de polițiști pentru distrugere și violare de domiciliu după ce a intrat […]
Contracte de delegare a gestiunii prelungite pe mai multe trasee de transport județean de persoane din Alba. LISTA
Contracte de delegare a gestiunii prelungite pe mai multe trasee de transport județean de persoane din Alba Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 11 martie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de...
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
Curier Județean
Șoferi din Lopadea Nouă și Cenade, cu dosar penal: Polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii
Șoferi din Lopadea Nouă și Cenade, cu dosar penal: Polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii Doi...
Bărbat din Germania, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat cu o autoutilitară un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Germania, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern:
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern: Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...