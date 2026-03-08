Șoferi din Lopadea Nouă și Cenade, cu dosar penal: Polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii

Doi șoferi, din Lopadea Nouă și Cenade, s-au ales cu dosar penal după ce polițiștii i-au prins cu ,,alcool la bord” la volanul mașinii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2026, în jurul orei 07.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Stadionului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Lopadea Nouă.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

La data de 8 martie 2026, în jurul orei 03.00, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Lunca, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Cenade.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

