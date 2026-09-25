Șoferi prinși pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva cu ,,viteza luminii”: Au fost ,,premiați” de polițiști cu amenzi și au rămas pietoni pentru mai multe luni

La data de 24 septembrie a.c., în intervalul orar 10:00 – 15:00, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat o acțiune cu efective mărite, în colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român Sibiu și Alba.

Activitățile s-au desfășurat pe Autostrada A1, pe raza județelor Sibiu și Alba, și au avut ca scop creșterea gradului de disciplină rutieră, combaterea vitezei excesive, precum și verificarea stării tehnice a autovehiculelor.

În cele 5 ore de acțiune, cei 18 polițiști angrenați au verificat 141 de autovehicule și au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.124 de lei.

Cele mai multe sancțiuni, respectiv 57, au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar 11 sancțiuni au fost aplicate pentru defecțiuni tehnice. Celelalte abateri constatate au vizat, printre altele, oprirea nejustificată pe banda de urgență, neportul centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, inspecția tehnică periodică expirată, precum și nerespectarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 5 permise de conducere, dintre care 4 pentru depășirea limitelor legale de viteză, și au retras 7 certificate de înmatriculare.

De asemenea, într-o situație în care au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii nr. 38/2003, a fost dispusă măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului.

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi vor continua acțiunile pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de siguranță a circulației pe autostrăzi.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să evite orice activitate care le poate distrage atenția de la conducere, să utilizeze centura de siguranță și să se asigure că autovehiculele conduse corespund din punct de vedere tehnic.

Mai mulți șoferi au fost prinși pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva cu ,,viteza luminii”. Au fost ,,premiați” de polițiști cu amenzi și au rămas pietoni pentru mai multe luni.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 10:24, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 2, un autoturism care circula cu viteza de 189 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.946,25 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Tot la data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 10:29, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 2, un autoturism care circula cu viteza de 183 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.946,25 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

În aceeași zi, în jurul orei 10:29, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 2, un autoturism care circula cu viteza de 185 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.946,25 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Joi, 24 septembrie a.c., în jurul orei 13:10, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 266, un autoturism care circula cu viteza de 209 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

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