Șofer, mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe culoarea roșie a semaforului. Polițistul a refuzat banii. Ce s-a întâmplat cu bărbatul inculpat
Un șofer a dat mită 50 de lei unui polițist la Alba Iulia, ca să nu rămână fără permis de conducere după ce trecuse pe culoarea roșie a semaforului. Polițistul a refuzat mita, iar inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de un şi 6 luni de zile închisoare, cu suspendare, cu recunoașterea faptei.
Fapta a avut loc în luna aprilie 2025, iar miercuri, 20 august, a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.
”Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un inculpat persoană fizică pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal.
În acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în data de 20.08.2025, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
La data de 20.04.2025, inculpatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta să nu își îndeplinească o atribuție de serviciu, respectiv să nu îl sancționeze contravențional și să nu îi rețină permisul de conducere pentru că a trecut pe culoarea roșie a semaforului situat pe bulevardul Revoluției 1989 la intersecția cu bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea autoturismul, încălcând astfel dispoziţiile art. 57 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Fapta a fost sesizată de către organul de poliție, care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.
În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.
Totodată, conform acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la o instituţie publică, iar suma de 50 lei îi va fi confiscată.
Precizăm că întocmirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis joi, 21 august 2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
