Curier Județean

„Șofer-kamikaze” din Alba, trimis în judecată după ce a urcat la volan aproape în comă alcoolică! Judecătorii au dat undă verde procesului

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

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„Șofer-kamikaze” din Alba, trimis în judecată după ce a urcat la volan aproape în comă alcoolică! Judecătorii au dat undă verde procesului

Judecătoria Alba Iulia a decis miercuri, 17 iunie 2026, începerea judecății în cazul unui șofer prins la începutul acestui an într-o stare de ebrietate extrem de avansată.

La volan, cu mult „alcool la bord”, după miezul nopții

Faptele s-au petrecut în toiul nopții, pe 29 ianuarie 2026, în jurul orei 00:20. Inculpatul se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen când a fost interceptat de organele de poliție.

Ceea ce a urmat depășește însă granițele unei simple „greșeli” la volan. Testele toxicologice de laborator realizate de Serviciul de Medicină Legală au indicat valori de-a dreptul șocante, de peste trei ori mai mari decât pragul de la care fapta devine infracțiune (0,80 g/l):

• Ora 00:48 (prima probă): 2,67 g/l alcool pur în sânge

• Ora 01:48 (a doua probă): 2,52 g/l alcool pur în sânge

În faza de cameră preliminară, judecătorul a analizat minuțios modul în care polițiștii și procurorii au strâns probele. Întrucât nici inculpatul nu a contestat acuzațiile și nici instanța nu a găsit nereguli din oficiu, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea oficială a procesului penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336 alin. 1 din Codul Penal).

Ce riscă „șoferul-kamikaze”?

Conform Codului Penal, conducerea unui autovehicul cu o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește drastic. Inculpatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă penală. Având în vedere valoarea extrem de ridicată a alcoolemiei (2,67 g/l), circumstanțele îi sunt puternic nefavorabile.

Decizia de miercuri, 17 iunie 2026 a Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, inculpatul având la dispoziție un termen de 3 zile de la comunicare pentru a introduce contestație.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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