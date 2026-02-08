Curier Județean

Șofer din Vințu de Jos, cercetat de polițiști după ce a fost oprit la volanul unui autoturism pe o stradă din Alba Iulia: ce au descoperit oamenii legii

acum 3 ore

Un bărbat de 54 de ani, din Vințu de Jos, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism pe o stradă din municipiul Alba Iulia, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 februarie 2026, în jurul orei 09.30, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

