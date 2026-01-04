Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l
Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l
Un șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, este cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș. Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie 2026, în jurul orei 14.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza municipiului Sebeș, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Petrești, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a intrat în curtea unui imobil de pe strada Alunului.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase
Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase Peste 15.000 de utilizatori din Alba sunt în continuare fără curent din cauza ninsorilor. 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea […]
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul Penitenciarul Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare a lucrărilor aferente proiectului „Lucrări de intervenții la Post Control II-III”. Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții la Post Control […]
VIDEO | Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții
Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții Talciocul din Alba Iulia va fi deschis duminică, 4 ianuarie 2026, în ciuda ninsorilor abundente, iar lucrări de deszăpezire se vor efectua pe tot parcursul nopții. ,,Lucrăm toată noaptea, deszăpezim, dăm cu nisip și mâine deschidem talciocul în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani”
Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de...
4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță și ploi, depuneri de polei și formarea de ghețuș.
4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud
Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud Circulația...
Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă: A fost o personalitate marcantă a studiilor literare francofone și una din cele mai importante specialiste ale literaturii belgiene de limbă franceză
Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă: A fost o personalitate marcantă...
Curier Județean
Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l
Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil...
VIDEO | Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase
Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...