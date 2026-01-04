Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l

Un șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, este cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș. Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie 2026, în jurul orei 14.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza municipiului Sebeș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Petrești, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a intrat în curtea unui imobil de pe strada Alunului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

