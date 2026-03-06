Șofer din Cetatea de Baltă, oprit pentru un control de polițiștii din Jidvei: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l

Un șofer din Cetatea de Baltă este cercetat de polițiștii din Jidvei după ce a fost depistat în timpul unui control cu o alcoolemie de 0,56 mg/l.

La data de 5 martie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Sântămărie, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

