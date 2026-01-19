Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere

Un șofer din Alba a fost prins băut la volan în județul Hunedoara. Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere.

Potrivit IPJ Hunedoara, în noaptea de 18 ianuarie 2026, la ora 01:45, pe DN76, polițiștii au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din comuna Pianu, județul Alba, aflat sub influența alcoolului (0,68 mg/l), care conducea mașina pe raza comunei Șoimuș, fără a deține permis de conducere.

Au fost demarate cercetări penale pentru ambele fapte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI