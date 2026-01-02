Șofer de 31 de ani, din Cugir, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe centura ocolitoare de la Vinerea: Este suspectat că ar fi consumat și droguri
Un șofer din Cugir este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe centura ocolitoare de la Vinerea, în prima zi a anului 2026. Bărbatul este supectat că ar fi consumat și droguri.
Potrivit IPJ Alba, la data de 1 ianuarie 2025, în jurul orei 09.30, polițiștii rutieri din orașul Cugir au oprit, pentru control, pe DJ 704, pe centura ocolitoare a localității Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din Cugir.
În urma testării conducătorului auto, cu aparatura din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. De asemenea, a rezultat o valoare de 0,42 mg /l alcool pur în aerul expirat.
Ulterior, acesta a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice.
Cercetările sunt continuate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
