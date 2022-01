Sistemul de iluminat public din Abrud va fi reabilitat și modernizat. Investiție de aproape 800.000 de lei

Un bărbat din Alba și-a amenințat soția „că-i va lua capul” într-un live pe Facebook: Ce a decis instanța pentru bărbatul care a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat din Alba a fost condamnat de către Judecătoria Alba Iulia, la 11 luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a amenințat soția și pe prietenul acesteia că „le va lua capul cu sabia”, deși astfel încălca și ordinul de protecție emis împotriva sa.

În actul de sesizare s-a arătat, în esență, că la data de 03 martie 2021, inculpatul a transmis mai multe mesaje de tip SMS și a încercat să o apeleze pe persoana vătămată B. B. B. în repetate rânduri, încălcând astfel ordinul de protecție emis împotriva acestuia, prin care i s-a interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu B. B. B..

Totodată, printr-un astfel de mesaj de tip SMS, inculpatul a amenințat-o cu moartea pe persoana vătămată.

Ulterior, la data de 05.03.2021, inculpatul, prin intermediul unei filmări de tip „live” pe rețeaua de socializare Facebook, a adresat amenințări cu moartea persoanelor vătămate, soția acestuia și prietenul soției sale, C. C.-N., afirmând că le va lua capul cu sabia amândurora, amenințare care este de natură să le producă o stare de temere persoanelor vătămate.

Conform declarației persoanei vătămate, amenințarea cu pricina i-a produs o stare de temere, cunoscând despre inculpat faptul că poartă un cuțit asupra sa de cele mai multe ori.

Bărbatul a recunoascut faptul că în ultima perioadă a trimis mesaje persoanei vătămatw, precum și că a sunat-o de mai multe ori, cu toate că avea cunoștință de faptul că prin ordinul de protecție emis, Judecătoria Alba Iulia i-a interzis orice contact cu persoana vătămată, inclusiv telefonic. Totodată, inculpatul a recunoscut că prin mesajele trimise a amenințat-o cu moartea pe persoana vătămată.

În legătură cu faptele din data de 05.03.2021, inculpatul a arătat că la începutul lunii martie se afla la domiciliu, în bucătărie, context în care, la un moment dat, a luat telefonul și a intrat pe contul de facebook, ocazie cu care a pornit un live în conținutul căruia a afirmat că le taie capul cu sabia atât soției, cât și persoanei vătămate C. C. C.. Inculpatul a arătat că nu deține vreo sabie și nu intenționează să achiziționeze una, precum și că recunoaște și regretă săvârșirea faptelor.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii pentru inculpați, persoana vătămată și pentru procuror.