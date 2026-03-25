SIMULARE Bacalaureat 2026: Elev eliminat în Alba la proba la alegere a profilului

Simularea Bacalaureatului 2026 a continuat, miercuri, 25 martie 2026 cu proba la alegere a profilului și specializării.

Elevii au susținut testări la fizică, chimie, anatomie, biologie vegetală și animală, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

La centrul de examen de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Acesta susținea proba la disciplina Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

La centrele de examen din Alba au suținut, miercuri, 25 martie 2026, testările un număr de 1.901 elevi. Din totalul de 2.492 de elevi înscriși au absentat 590 de elevi, rezultă din datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Alba, făcute publice de inspectorul școlar general adjunct Delia Gheorghiță.

Cele mai multe absențe, 290, s-au consemnat în rândul elevilor testați la disciplina Biologie vegetală și animală.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

