Curier Județean

SIMULARE Bacalaureat 2026: Elev eliminat în Alba la proba la alegere a profilului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul Grădinarului

SIMULARE Bacalaureat 2026: Elev eliminat în Alba la proba la alegere a profilului

Simularea Bacalaureatului 2026 a continuat, miercuri, 25 martie 2026 cu proba la alegere a profilului și specializării.

Elevii au susținut testări la fizică, chimie, anatomie, biologie vegetală și animală, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

La centrul de examen de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Acesta susținea proba la disciplina Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

La centrele de examen din Alba au suținut, miercuri, 25 martie 2026, testările un număr de 1.901 elevi. Din totalul de 2.492 de elevi înscriși au absentat 590 de elevi, rezultă din datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Alba, făcute publice de inspectorul școlar general adjunct Delia Gheorghiță.

Cele mai multe absențe, 290, s-au consemnat în rândul elevilor testați la disciplina Biologie vegetală și animală.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | SENS UNIC pe străzile Iașilor și Traian din Alba Iulia: De când intră în vigoare modificările

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

25 martie 2026

De

SENS UNIC pe străzile Iașilor și Traian din Alba Iulia: De când intră în vigoare modificările Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat, miercuri, 25 martie 2026 că, începând cu 4 aprilie 2026, pe două străzi din municipiu se vor opera modificări privind circulația rutieră, prin trecerea de la circulația în ambele sensuri la circulația într-un […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | CONTROALE cu DRONE ale Gărzii de Mediu Alba la centrele de aport voluntar: Ce au verificat inspectorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 martie 2026

De

CONTROALE cu DRONE ale Gărzii de Mediu Alba la centrele de aport voluntar: Ce au verificat inspectorii Comisarii Gărzii de Mediu Alba au desfășurat miercuri, 25 martie 2026 o serie de controale ample pentru a verifica stadiul implementării proiectelor privind Centrele de Aport Voluntar (CAV), în cadrul unui control tematic dispus la nivel național de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ziua Poliției Române 2026, la Alba Iulia: 204 ani de serviciu în slujba comunității, sărbătoriți în Piața Cetății: Prezentări de tehnică, demonstrații și ateliere 

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

25 martie 2026

De

Ziua Poliției Române 2026, la Alba Iulia: 204 ani de serviciu în slujba comunității, sărbătoriți în Piața Cetății: Prezentări de tehnică, demonstrații și ateliere 204 ani de tradiție şi continuitate a Poliției Române în slujba cetățenilor sunt marcați astăzi, 25 martie 2026, la Alba Iulia de către Inspectoratul de Poliție Județean Alba prin organizarea de […]

Citește mai mult