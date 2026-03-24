Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Matematică sau Istorie

Elevii de liceu au susținut marți, 24 martie 2026 proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

În funcție de profil, candidații au susținut probe la Matematică sau Istorie.

De la proba obligatorie a profilului au lipsit în județul Alba 561 de elevi.

Situația detaliată a prezenței este următoarea:

*Istorie: 649 de elevi înscriși – 9 absenți;

*Matematică mate-info: 468 de elevi înscriși – 3 absenți:

*Matematică pedagogic: 22 de elevi înscriși – un absent;

*Matematică științele naturii: 309 elevi înscriși – 6 absenți:

*Matematică tehnologic: 1.044 elevi înscriși – 542 de absenți

Accesul în sălile de examen a fost permis până la ora 8:30, iar proba a început la ora 9:00, moment în care au fost deschise plicurile sigilate cu subiectele.

Elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar timpul a fost calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite.

După predare, lucrările au fost scanate în prezența elevilor, iar asistenții au verificat dacă numărul de pagini corespunde și dacă documentele sunt lizibile. Ulterior, acestea au fost încărcate pe platforma dedicată evaluării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI