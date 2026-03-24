Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Matematică sau Istorie

Ioana Oprean

acum 2 ore

Elevii de liceu au susținut marți, 24 martie 2026 proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

În funcție de profil, candidații au susținut probe la Matematică sau Istorie.

De la proba obligatorie a profilului au lipsit în județul Alba 561 de elevi.

Situația detaliată a prezenței este următoarea:

*Istorie: 649 de elevi înscriși – 9 absenți;

*Matematică mate-info: 468 de elevi înscriși – 3 absenți:

*Matematică pedagogic: 22 de elevi înscriși – un absent;

*Matematică științele naturii: 309 elevi înscriși – 6 absenți:

*Matematică tehnologic: 1.044 elevi înscriși – 542 de absenți

Accesul în sălile de examen a fost permis până la ora 8:30, iar proba a început la ora 9:00, moment în care au fost deschise plicurile sigilate cu subiectele.

Elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar timpul a fost calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite.

După predare, lucrările au fost scanate în prezența elevilor, iar asistenții au verificat dacă numărul de pagini corespunde și dacă documentele sunt lizibile. Ulterior, acestea au fost încărcate pe platforma dedicată evaluării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

VIDEO | Rotary Club Alba Iulia, donații pentru Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa: O mașină de spălat și un uscător de rufe, oferite de Ziua Mondială a Apei 2026

Ioana Oprean

acum 6 minute

24 martie 2026

Rotary Club Alba Iulia, donații pentru Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa: O mașină de spălat și un uscător de rufe, oferite de Ziua Mondială a Apei 2026 Rotary Club Alba Iulia a donat o mașină de spălat și un uscător de rufe Grădiniței cu Program Prelungit Pâclișa. La evenimentul desfășurat marți, 24 martie 2026 a […]

Curier Județean

INCENDIU în Drașov: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Ioana Oprean

acum 31 de minute

24 martie 2026

INCENDIU în Drașov: Focul a cuprins o anexă gospodărească Incendiu s-a proddus în Drașov, comuna Șpring, marți după amiază. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Drașov, comuna Șpring. Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 15 mp. Pentru gestionarea situației a fost alocată o […]

Curier Județean

FOTO | Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, câștigătorul primei ediții a concursului „Le français, mon fort”, la Blaj

Ioana Oprean

acum o oră

24 martie 2026

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, câștigătorul primei ediții a concursului „Le français, mon fort”, la Blaj Francofonia a fost celebrată vineri, 20 martie 2026, la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, care a găzduit prima ediție extinsă a concursului județean „Le français, mon fort”, dedicat promovării limbii franceze și a valorilor culturale […]

