Silvia Puie, un nou mandat de director al CJAS Alba: A obținut cel mai mare punctaj din țară. A fost singurul candidat din județ
Silvia Puie, un nou mandat de director al CJAS Alba: A obținut cel mai mare punctaj din țară. A fost singurul candidat din județ
Silvia Puie a obținut un nou mandat de director al CJAS Alba, după ce a reușit să obțină un punctaj final de 91,80 în cadrul concursului pentru acest post.
- Punctaj probă scrisă: 86,80
- Punctaj interviu: 96,80
- Punctaj final: 91,80.
Silvia Puie este economist și un funcționar de carieră în sistemul asigurărilor de sănătate. Este în principal asociată cu conducerea Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba (CJAS Alba), instituție aflată în coordonarea Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Rezultatele au fost afișate astăzi, 26.06.2026, la sediul CNAS și pe site-ul instituției, www.cnas.ro.
Borderoul cu rezultatele finale ale concursului organizat de CNAS în data de 18.06.2026 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției vacante de director general al CAS Alba, CAS Arad, CAS Argeș, CAS Bacău, CAS Bihor, CAS Bistrița Năsăud, CAS Botoșani, CAS Brăila, CAS Brașov, CAS Buzău, CAS Caraș Severin, CAS Călărași, CAS Cluj, CAS Constanța, CAS Covasna, CAS Dâmbovița, CAS Dolj, CAS Galați, CAS Giurgiu, CAS Gorj, CAS Harghita, CAS Hunedoara, CAS Ialomița, CAS Iași, CAS Ilfov, CAS Maramureș, CAS Mureș, CAS Mehedinți, CAS Neamț, CAS Olt, CAS Prahova, CAS Satu Mare, CAS Sălaj, CAS Sibiu, CAS Suceava, CAS Teleorman, CAS Timiș, CAS Tulcea, CAS Vaslui, CAS Vâlcea, CAS Vrancea, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești poate fi consultat aici.
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