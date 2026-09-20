Senzațional! România, calificare în sferturile de finală ale Campionatului European, cu ocnamureșeanul Florian Barta printre remarcați

Senzațional! România, calificare în sferturile de finală ale Campionatului European, 3-0 cu Ucraina, cu ocnamureșeanul Florian Barta printre remarcați

România a reușit o calificare extraordinară în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin. O victorie mare, cu Ucraina, în minimum de seturi, iar centrul din Alba a reușit 6 puncte!

„Tricolorii” au învins, la Sofia, Ucraina, scor 3-0 (25-22, 25-21, 30-28) și s-au calificat între cele mai bune 8 echipe din Europa! Setul al treila a fost unul fantastic, România a ratat 3 mingi de meci, ucrainenii au irosit alte două de a lua setul, însă România a dat marea lovitură împotriva unei favorite

România a mai realizat un nou rezultat incredibil, după ce a învins Franța, dublă campioană olimpică, de la 0-2

Se prefigurează un nou duel cu Franța, care întâlnește Portugalia în optimi, meciul pentru calificarea în careul de ași fiind marți

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