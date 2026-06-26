Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 17.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 8.000 de lei

O acțiune cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și a faptelor asociate exploatării și circulației materialului lemnos a fost organizată de polițiștii din Alba.

În urma controalelor, au fost verificate 29 de autovehicule și efectuate 16 acțiuni privind proveniența și valorificarea lemnului, fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iunie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, au participat polițiști din cadrul Poliției Orașului Câmpeni, precum și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 16 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 29 de autovehicule și au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, dintre care 2 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 17.000 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 20,284 metri cubi de material lemnos, în valoare de 7.568 de lei.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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