Scriitoarea albaiuliancă Florina Nina Breazu, premiul Național al Ligii Scriitorilor din România, la categoria „Cartea de spiritualitate creștină”. Premiu național și în 2024, la „Cartea pentru copii”
Scriitoarea Florina Nina Breazu, membră a Ligii Scriitorilor din România – Filiala Mureș, a fost distinsă cu Premiul Național al Ligii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2025, la categoria „Cartea de spiritualitate creștină”, pentru volumul „Aripi de serafimi”, apărut la Editura Reîntregirea, Alba Iulia.
Distincția a fost acordată în cadrul Premiilor Ligii Scriitorilor din România pentru cărți apărute în anul 2025, competiție literară de amploare națională, în care au fost analizate 187 de titluri de carte și 33 de reviste, provenite de la 19 edituri din 12 orașe din țară și din străinătate. Pentru fiecare gen literar au fost stabilite trei nominalizări, iar la categoria „Cartea de spiritualitate creștină” au fost înregistrate 15 nominalizări.
Premiile aferente anului editorial 2025 au fost stabilite în urma deliberărilor juriului Ligii Scriitorilor din România, în cadrul ședinței oficiale desfășurate la data de 15 ianuarie 2026.
Premiu național și în 2024, la „Cartea pentru copii”
Recunoașterea din 2025 vine în continuarea unui alt succes important obținut de autoare în anul 2024, când Florina Nina Breazu a primit Premiul Ligii Scriitorilor Români – secțiunea „Cartea pentru copii”, pentru volumul „Poveștile Ninei”, apărut la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca.
În cadrul ediției din 2024, la această secțiune au fost înregistrate 11 nominalizări, dintr-un total de 167 de cărți și 29 de publicații periodice, apărute la 21 de edituri din 15 orașe din țară. Distincția a fost consemnată și în presa scrisă, autoarea fiind singura albaiuliancă premiată la nivel național în cadrul respectivei ediții.
Prin cele două premii naționale obținute în ani consecutivi, Florina Nina Breazu își consolidează poziția în peisajul literar românesc contemporan, atât în zona literaturii pentru copii, cât și în cea a scrisului cu tematică spirituală, reprezentând Alba Iulia și Liga Scriitorilor din România – Filiala Mureș pe scena culturală națională.
Distincțiile obținute de scriitoarea Florina Nina Breazu reprezintă o recunoaștere a valorii și a consecvenței în actul de creație. Îi adresăm felicitări pentru aceste rezultate remarcabile și îi urăm inspirație, putere de creație și noi împliniri literare.
