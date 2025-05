SCM Rm. Vâlcea – CSM Unirea Alba Iulia, retur de foc în barajul de promovare în Liga 2! „Alb-negrii”, meci decisiv, sâmbătă, în Zăvoi

CSM Unirea Alba Iulia a învins în manșa tur a barajului semifinal pentru promovarea în Liga 2, 1-0 (0-0), pe „Cetate”, gol Albert Voinea (90+1), pe SCM Rm. Vâlcea și a luat o opțiune importantă pentru calificarea în barajul final.

Partida retur din primul baraj pentru promovare se va disputa sâmbătă, 24 mai, de la ora 17.30

Va fi un retur de foc în Zăvoi, unde echipa condusă de Alexandru Pelici trebuie să reziste unui asalt al vâlcenilor, obligați să abordeze o partitură ofensivă, după ce miercuri elevii lui Beza s-au mărginit să se apere.

Pe Stadionul „1 Mai (Municipal), intrarea este liberă, iar ambele tribune vor fi deschise

În cazul în care „alb-negrii’ se vor califica în barajul final, vor avea oponent pe Gloria Bistrița, meciuri în 31 mai (în deplasare) și 4 iunie (acasă)

*Pelici: „Victorie meritată, ne așteaptă un retur de foc”

„La retur trebuie să fim cumpătați, să fim echilibrați. Ne așteaptă un retur de foc în care Vâlcea, clar, își va pune toate tunurile pe noi în încercarea de a recupera. Trebuie să punem probleme și acolo, pentru că altfel nu vom rezista”, a spus Alexandru Pelici, antrenorul Unirii.

„Acest baraj reprezintă un meci de 180 de minute, suntem la pauza lui și conducem cu 1-0, mai avem o repriză în care ne dorim să menținem avantajul minim pe care l-am luat. Am meritat victoria, am avut ocazii, am încercat, am presat, am sperat până în ultima clipă. Când crezi până în ultima clipă, parcă și soarta este cu tine atunci când ai mai mare nevoie. Am simțit fanii alături de noi la fel ca la meciurile de Cupă cu FCU Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe, sperăm să fie 10.000 la meciul cu Bistrița, dar pentru asta trebuie să ne calificăm”, a spus Pelici

În continuare sunt absenți din motive medicale Jorza și G. Lazăr, iar Călugăr are examene școlare.

*Beza acuză o poziție de offside la golul lui Voinea

”A fost dificil la Alba Iulia, ne așteptam, am fost aproape să obținem ce ne-am propus, să nu pierdem. Noi am preferat un joc mai defensiv, a funcționat, din păcate o eroare colectivă a apărării în prelungiri și o poziție suspectă de offside a făcut să pierdem acest prim meci. Alba Iulia are un lot numeros, a schimbat patru jucători în linia de atac. Noi, din păcate, avem un lot restrâns și am avut ghinion cu accidentările în ultima lună. Astfel, nu am reușit să schimbăm la același nivel cu titularii. Aș mai fi schimbat măcar un jucător, atunci poate eram mai la adăpost. Modificările conteaza mult în economia barajelor.

Unirea a pus presiune din toate părțile, inclusiv pe arbitraj. Este o fază de analizat golul lor, Voinea pare în offside! Este jumătatea drumului, ne dorim să ridicăm moralul jucătorilor și sâmbătă trebuie să credem în șansa noastră”, a anunțat Eugen Beza, antrenorul vâlcenilor, citat de Liga2.ro.

La SCM Rm. Vâlcea acuză probleme medicale Tamași și C. Pîrvulescu, accidentați în meciul tur, indisponibili fiind Bărbuți și Dinoci.

